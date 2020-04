Un messaggio forte dal mondo della lattoneria

Le quattro più grandi aziende italiane nel settore della lattoneria e dei rivestimenti metallici per l’involucro edilizio, cioè Alpewa, Mazzonetto, Sacap e Tresoldi, hanno deciso di fare quadrato e di unirsi in questo momento così difficile per l’economia non solo italiana, ma del mondo intero, per dare un messaggio di coesione e di sostegno.

Ecco il testo messo a punto dalle aziende.

L’attuale situazione, ora più che mai, impone il mantenimento di un corretto rapporto di fiducia tra tutti noi. Siamo consapevoli delle difficoltà che hanno colpito e che stanno tuttora attanagliando tutte le imprese, ma riteniamo necessario appellarci al senso di responsabilità poiché tutti gli anelli della catena produttiva devono fare pienamente la loro parte e utilizzare tutti gli strumenti disponibili per arginare lo shock di questa crisi, evitando di rimandare il problema.

In quest’ottica di reciproco sostegno chiediamo a tutti il massimo impegno per rispettare gli accordi commerciali presi, assolvendo alle scadenze in modo da agevolare il regolare flusso economico.

Anche noi faremo la nostra parte, garantendo la solita professionalità e facendo tutto il possibile per sostenere i nostri fornitori, clienti e dipendenti.

Naturalmente il senso di responsabilità da solo non basta, per questo motivo vogliamo evidenziare i vari provvedimenti di istituzioni italiane ed europee per sostenere le imprese.

In Italia ci saranno notevoli risorse finanziarie, dovute sia alla deroga del patto di stabilità, sia ai contributi della banca centrale europea.

Il Consiglio dei ministri del 6 aprile ha approvato il provvedimento sulla Liquidità contenuto nel Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, per far fronte alle conseguenze dell’emergenza coronavirus.

Gli obiettivi di queste misure sono indicate per sostenere i costi del personale, per favorire gli investimenti o il capitale circolante utilizzati in stabilimenti e attività situati in Italia. Il Fondo centrale di garanzia per le Pmi diventa così uno strumento non solo a supporto delle PMI ma tutela anche imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, salvaguardando l’export.

Certi della vostra solita collaborazione e fiduciosi di una pronta ripresa.

Un cordiale saluto

Andreas Koler (Ceo Alpewa), Roberto Brunello (Ceo Mazzonetto), Giorgio Bellucco (Socio/Ceo Sacap), Alberto Tresoldi (Ceo Tresoldi)