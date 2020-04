Alpewa: sicurezza e innovazione con membrane Epdm e sistemi anticaduta per tetti piani

Quando si parla di coperture sicurezza e innovazione sono parole chiave. E proprio queste due parole sono al centro delle proposte Alpewa, azienda specializzata nell’industria delle costruzioni metalliche, che distribuisce sul mercato italiano due soluzioni ad alte prestazioni per tetti di qualità: le membrane Firestone in Epdm per tetti piani, ecofriendly e dalla durabilità estrema, e i relativi sistemi anticaduta Alpewa.

Leggi tutto lo Speciale Tetto su YouTrade di marzo: ricevi la tua copia

Membrane Firestone in Epdm per tetti piani

Studiato per le coperture piane residenziali, il sistema monostrato in gomma Epdm Firestone RubberCover, distribuito in esclusiva per l’Italia da Alpewa, è in grado di offrire una soluzione impermeabile e priva di manutenzione, con un’aspettativa di durata di oltre 50 anni.

«La gomma è la stessa utilizzata per le camere ad aria delle auto. I prodotti che distribuiamo sono realizzati della Firestone Building Products, una divisione del gruppo Bridgestone, marchio molto conosciuto in ambito automobilistico, meno per le applicazioni in edilizia», spiega il responsabile tecnico Armando Minoliti.

«Le membrane in Epdm sono molto diffuse in altri Paesi, poco invece in Italia, dove storicamente si sono preferite le guaine bituminose. Non è detto però che quest’ultima sia la soluzione migliore. Innanzitutto, le membrane in Epdm, grazie alla loro composizione chimica stabile e alle caratteristiche di resistenza eccezionali, non rilasciano nell’ambiente nessuna sostanza nociva e hanno un maggiore durabilità nel tempo, superiore ai 50 anni. Poi l’installazione risulta molto più semplice, senza l’utilizzo di fiamme libere, e limitando al minimo il numero di giunzioni. I teli infatti sono disponibili in misure molto grandi, fino a 930 metri quadri, facilitando così le operazioni di posa». Per soddisfare i requisiti di varie tipologie di coperture e finiture, inoltre, il sistema dispone di una gamma completa di accessori Epdm.

Sistemi anticaduta Alpewa

Un tetto a regola d’arte deve essere anche sicuro. Per questo Alpewa offre dispositivi e sistemi anticaduta adatti a tutti i tipi di coperture. In particolare per le coperture piane, dove vengono applicate le membrane Epdm, l’azienda si avvale della collaborazione di Sicur Delta, tra i principali player nazionali del settore che ha sviluppato alcune novità specifiche.

«Si tratta di sistemi di tipo strutturale, completamente in acciaio inox, che prevedono due tipologie di ancoraggi: puntuale di tipo A, certificato fino a due operatori, e le classiche linee vita di tipo C, certificate fino a cinque operatori», spiega il responsabile tecnico Oscar Sandonini.

«Entrambi i sistemi presentano pali deformabili dello spessore di circa 20 millimetri e altezze variabili, tutti con testa svitabile. Una volta fissati i supporti strutturali, non si fa altro che svitare la testa, posare la guaina e riavvitarla sul palo, e il sistema è pronto per essere utilizzato».

I sistemi rispondono alle normative Uni En 795/2012, la Cen TS 16415/2013 e la Uni En 11578/2015, sono utilizzabili sia per le coperture in cemento armato, laterocemento e legno. «Alpewa offre consulenza progettuale presso gli studi per individuare il sistema più adatto alle diverse tipologie di copertura, oltre a una consulenza dedicata all’installazione e al dimensionamento dei fissaggi. Purtroppo in Italia non tutte le regioni presentano l’obbligatorietà dei sistemi anticaduta, ma fortunatamente gran parte dei nostri clienti hanno iniziato a installarli di propria iniziativa e in accordo con i committenti. Ma è sempre bene fare attenzione: sul mercato ci sono molti prodotti, con una gamma di prezzo variegata. Bene risparmiare, ma con un occhio sempre attento alle certificazioni e alla qualità dei prodotti».