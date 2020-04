Aurelius Equity Opportunities chiude l’acquisizione di Armstrong Ceiling Solutions

Armstrong Ceiling Solutions, azienda attiva nella progettazione e produzione di soluzioni innovative per controsoffitti e sistemi di sospensione in fibra minerale, passa definitivamente al fondo Aurelius Equity Opportunities. Si è infatti completato il processo di acquisizione. La nuova attività, acquisita da Knauf e precedentemente parte di Armstrong World Industries, è stata istituita come singola entità autonoma presente su 11. Il principale produttore di controsoffitti e sistemi di sospensione vanta due impianti di produzione nel nord-est dell’Inghilterra e tre centri di distribuzione situati nel Regno Unito, Germania e Spagna. Operando come Armstrong Ceiling Solutions e con sede a Gateshead, Regno Unito, il Gruppo conta oltre 260 dipendenti ed è guidato da cinque membri del consiglio di amministrazione. Aurelius Equity Opportunities implementerà un vasto programma pluriennale di investimento di capitale progettato per fornire sostanziali aggiornamenti tecnici e di specifica sia agli impianti di produzione di fibra minerale che di strutture.

Nell’agosto 2019, Aurelius Equity Opportunities, società di investimento paneuropea focalizzata sulla creazione di valore attraverso il miglioramento operativo delle società con potenziale di sviluppo, ha raggiunto un accordo per l’acquisto del business. L’azienda opera come Armstrong Ceiling Solutions e comprende due stabilimenti produttivi nel nord-est dell’Inghilterra e tre centri di distribuzione situati nel Regno Unito, Germania e Spagna, nonché team di vendita responsabili della vendita di controsoffitti in fibra minerale e sistemi di sospensione all’interno delle regioni cedute.

L’operazione segue l’accordo di Knauf per l’acquisizione del business unit controsoffitti Emea di Armstrong World Industries e le condizioni retrospettive richieste a Knauf dalla Commissione Europea. Lo scopo è mantenere un giusto equilibrio per quanto concerne la concorrenza sul mercato, nell’ambito della produzione e commercializzazione di controsoffitti in fibra minerale e di strutture di sospensione, nei relativi Paesi. Per la chiusura della transazione, Knauf era obbligata a separare le attività correlate ai prodotti in fibra minerale dai sistemi di sospensione in determinati Paesi, per creare un nuovo gruppo indipendente che sarebbe successivamente ceduto ad un terzo acquirente autorizzato.

“Siamo lieti che questa acquisizione sia stata completata e diamo il benvenuto a Armstrong Ceiling Solutions nel nostro portfolio. Il completamento di questa transazione riveste un duplice valore in quanto dimostra la capacità di Aurelius di effettuare operazioni in condizioni di mercato estremamente sfidanti nonché le sue competenze in materia di scissioni complesse in contesti plurinazionali. Siamo pronti a supportare Armstrong Ceiling Solutions e il suo team di manager nel corso della prossima fase di sviluppo dell’azienda, mettendo a frutto la nostra consolidata esperienza con aziende del settore manifatturiero e il nostro know-how per supportare la continua crescita dell’azienda”, è il commento di Fritz Seemann, Executive Board Member di Aurelius.

“In qualità di attore chiave del mercato, Armstrong Ceiling Solutions ha trovato in Aurelius l’azionista perfetto per costruire le basi di una nuova era, che inizia con la chiusura della transazione. L’esperienza di Aurelius, congiuntamente alla competenza di Armstrong Ceiling Solutions garantiranno il successo di questa nuova realtà indipendente. I nostri team sono davvero entusiasti di collaborare con Aurelius, convinti che i clienti e le rispettive aziende trarranno beneficio dai significativi piani di investimento che saranno implementati, cosi come dagli sviluppi strategici e da diverse opportunità di crescita”, ha aggiunto Christophe Lloret Linares, amministratore delegato di Armstrong Ceiling Solutions.