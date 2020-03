Fornaci Laterizi Danesi presenta Normablok Più, l’innovativa soluzione per la realizzazione di tamponature monostrato e per la correzione dei ponti termici di travi e pilastri in cantieri di nuova edificazione con un solo sistema per edifici energeticamente efficienti e senza la posa del cappotto.

Le elevate prestazioni termiche di tutti i blocchi Normablok Più sono garantite grazie all’iniezione di polistirene espanso caricato con grafite Neopor® di BASF ad alte prestazioni.

Normablok Più High Performance

NORMABLOK PIÙ High Performance sono i nuovi blocchi ad alte prestazioni termiche concepiti per realizzare tamponature monostrato performanti, che rendono inutile l’applicazione di un cappotto termico e rispondono ai requisiti legislativi e costruttivi per tutte le zone sismiche.

Grazie al peso contenuto, sono ideali anche nel caso di tamponature di edifici pluripiano, edifici commerciali ed edifici industriali.

Normablok Più HP Ponti Termici

NORMABLOK PIÙ Ponti Termici è la nuova linea completa di tramezze e forati ad alte prestazioni termiche concepiti per la correzione dei ponti termici di pilastri e travi.

Questi nuovi blocchi in laterizio sono ideali anche nel caso di ristrutturazioni parziali o di riqualificazioni energetiche, dove deve essere mantenuta la muratura esistente, i blocchi della linea Normablok Più Ponti Termici sono la soluzione ideale per realizzare contropareti isolanti.

I vantaggi di Normablok Più

PIÙ ISOLAMENTO TERMICO:

– Eccellenti valori di trasmittanza termica (U=0,145 W/m²K)

– Elevata inerzia termica

– Garanzia di un ottimale comfort invernale ed estivo

PIÙ SICUREZZA SISMICA:

– Elevata resistenza delle murature

– Elementi specifici per murature armate

– Elevata resistenza dei tamponamenti anche alle azioni fuori piano

PIÙ TRASPIRABILITÀ:

– Pareti traspiranti e permeabili al vapore

– Stop alla formazione di muffe o condense superficiali e interstiziali

PIÙ ELIMINAZIONE DEI PONTI TERMICI:

– Eliminazione dei ponti termici grazie agli incastri a secco e alla fascia isolante tagli giunto

– Elementi speciali di spessore ridotto per la correzione dei ponti termici di travi e pilastri

– Miglioramento delle prestazioni termiche dell’involucro

PIÙ RESISTENZA AL FUOCO:

– Certificazione REI 240 e EI 240

– Impiego di polistirene autoestinguente

– Nessuna possibilità di propagazione dell’incendio

PIÙ ISOLAMENTO ACUSTICO:

– Elevato comfort acustico con tutte le soluzioni

– Rispetto dei requisiti previsti dal DPCM 5/12/97

PiÙ RISPETTO DELL’AMBIENTE

– Tutta la linea Normablok Più permette di realizzare edifici a basso consumo energetico (NZEB o Passivi)

– Impiego di polistirene HBCD Free

– Polistirene e laterizio sono completamente separabili a garanzia di una totale riciclabilità