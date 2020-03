Jacuzzi presenta le nuove vasche idromassaggio con funzioni evolute

Jacuzzi presenta J-495 e J-425, le ultime vasche idromassaggio con funzioni evolute per atleti, sportivi e appassionati di wellness.

Grazie alla tecnologia Getti PowerPro è possibile generare una miscela calibrata di acqua e aria regolabile in intensità, per un idromassaggio personalizzato e adatto a qualsiasi esigenza di benessere e di idroterapia.

Grande attenzione anche al design, grazie all’illuminazione LED attiva sopra e sotto l’acqua, le cascate retroilluminate Watercolour, le manopole illuminate che fungono anche da portabicchieri e ai comandi del Pannello ProTouch che agevolano utilizzo e manutenzione. Il profilo rialzato protegge la spa dalle intemperie, mentre i pannelli sono smontabili senza ricorrere ad attrezzi.

Un generatore di ozono a bassa potenza garantisce acqua sempre fresca e pulita, mentre uno stereo con altoparlanti e sub-woofer amplificato contribuisce a ricreare l’atmosfera giusta per rilassarsi.

Vasca idromassaggio Jacuzzi J-495

Con le sue 8-9 sedute e i 62 getti Power Pro, la vasca idromassaggio Jacuzzi J-495 è il modello di punta della linea premium. Capiente ed ergonomico, sfrutta tre pompe per attivare le funzioni idromassaggio e cascata in ogni seduta e in modo personalizzabile. Il comando a bordo vasca regola il flusso di acqua, la quantità d’aria, l’intensità e la direzione dei singoli getti.

J-495 è dotata inoltre di sistema di filtrazione ProClarity e tecnologia Clearray per acqua sempre limpida e priva di impurità. Il suo rivestimento SmartSeal evita dispersioni di temperatura, protegge la spa e consente di ridurre i consumi energetici.

L’esclusivo sistema SmartTub compatibile con i più recenti sistemi di smart home, consente di controllare e gestire la spa anche a distanza, attraverso l’utilizzo di smartphone e tablet.

J-495 è disponibile in tre nuove finiture e 10 colori che le consentono di adattarsi in ogni ambiente.

Vasca idromassaggio Jacuzzi J-425

Pratica e compatta, Jacuzzi J-425 dispone di 35 getti PowerPro, una seduta versatile che offre 3 posizioni idromassaggio, un pannello di controllo led, cuscini retroilluminati, schienali ergonomici e una dolce cascata con tecnologia WaterColour.

La semisfera posta a centro vasca genera un rilassante idromassaggio plantare fruibile da più persone contemporaneamente, mentre i braccioli dotati di bocchette PX offrono un piacevole massaggio pulsante ai polsi.

Grazie al suo design innovativo anche quando la temperatura esterna è molto fredda J-425 garantisce una efficace conservazione della temperatura impostata. I deviatori illuminati fungono anche da porta bicchieri e i poggiatesta regolabili offrono grande comodità per persone di qualsiasi statura.