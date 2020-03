Anche in Canton Ticino è boom di ristrutturazioni

Dario Somazzi, titolare della Somazzi Dario Materiali Da Costruzione Sa / Lab Finiture D’interni Sagl/ Editnthon Sa di Bironico (Canton Ticino), risponde alle domande di YouTrade sulla situazione del mercato edile nel sud della Svizzera.

Domanda. Qual è oggi la situazione del mercato dell’edilizia in Canton Ticino?

Risposta. Confermata anche dai risultati aziendali, la nostra impressione è che in Ticino l’edilizia risulta essere ancora molto florida. I molteplici cantieri che sorgono ogni giorno su tutto il territorio sono visibili a tutti. Si parla di contrazione da diverso tempo e, nonostante forse sia cambiato il tipo di costruzione che si realizza, le prospettive a medio termine rimangono buone. Se da un lato i volumi rimangono alti, dall’altro lato, per quanto riguarda le tempistiche di consegna e i margini invece, si soffre.

D. Com’è andato il 2019 per la vostra azienda?

R. Nel complesso l’anno è andato bene, siamo soddisfatti dei risultati raggiunti. Rispetto agli anni scorsi la commercializzazione dei materiali edili e di finiture si è fatta più serrata, sia in termini di marginalità che di tempistiche di fornitura. La convinzione è che per raggiungere buoni risultati si dovranno migliorare e rendere più rapidi tutti i processi, dall’approvvigionamento alla consegna, così da garantire un servizio superiore alla media. Un’altra strategia per rimanere competitivi è quella di approfondire le conoscenze continuamente, sia tecnicamente che a livello di gamma, cosi da assicurarsi i clienti anche in futuro.

D. E che cosa vi aspettate per il 2020?

R. Per quest’anno ci aspettiamo una crescita in linea con quella del 2019. La diminuzione della domanda di nuove unità abitative è compensata dalle ristrutturazioni del parco immobiliare vetusto sparso sul territorio. Nel corso degli ultimi anni si è costruito quasi solamente del «nuovo», tralasciando, appunto, tutta una serie di vecchi stabili che necessitano di interventi profondi di ristrutturazione. Nonostante le prospettive rimangano tutto sommato buone abbiamo cominciato a guardare altrove, cosi da non farci cogliere impreparati.

D. Ci sono stati eventi particolari che hanno coinvolto la vostra società nell’ultimo?

R. La struttura della nostra società è rimasta invariata, i quadri non sono cambiati. Abbiamo aumentato l’organico ma non abbiamo cambiamenti rilevati da sottolineare.

D. Qual è l’obiettivo più importante che vi siete dati a breve-medio termine?

R. Gli obiettivi sono focalizzati sulla razionalizzazione dei processi volti a migliorare i servizi offerti e l’esplorazione di nuovi mercati, sia a livello di settori/gamma che di territorio.

D. Quali sono le merceologie che stanno crescendo di più, e su quali state investendo in particolare?

R. La ditta Somazzi si rivolge al mondo dell’edilizia a 360 gradi. Attraverso i nostri due punti vendita situati in zone strategiche (Castione e Bironico) riusciamo a garantire il servizio a tutto il Cantone. La copertura del territorio è assicurata dai quattro veicoli pesanti che quotidianamente riforniscono cantieri e imprese. Il nostro showroom è anch’esso situato in una location strategica alle porte di Lugano, all’interno di una delle zone maggiormente produttive del cantone, a pochi passi da realtà imprenditoriali molto grandi. A livello merceologico ci stiamo orientando molto sui materiali “da ristrutturazione”

D. Lavorate anche con fornitori italiani?

R. Tra i nostri fornitori abbiamo produttori sia europei che svizzeri, piccole realtà produttive e multinazionali. Il catalogo dei prodotti commercializzati è superiore ai 20 mila articoli, quindi un assortimento così ampio impone accordi con svariati fornitori, sia nazionali che internazionali. Un impegno constante è la selezione mirata delle aziende produttrici con cui collaborare, il cui risultato è motivo di soddisfazione. Alcuni produttori sono con noi dal momento della fondazione e con l’Italia abbiamo uno strettissimo legame.

D. Quali sono i vostri punti di forza che vi distinguono dalle altre rivendite del territorio?

R. La nostra esperienza è la nostra storia. Insieme alla rete di imprese con cui collaboriamo, offriamo la nostra profonda conoscenza, maturata nel tempo, dei vari settori e annoveriamo inoltre migliaia di artigiani specializzati in grado di risolvere i più svariati problemi. Un ulteriore punto di forza è il rapporto che abbiamo con le svariate aziende specializzate.

D. Come si compone la vostra clientela?

R. La ditta Somazzi si rivolge a tutta la filiera dell’edilizia: dall’artigiano alle imprese, con un occhio attento ai privati. Il nostro know-how è volentieri a disposizione di tutti gli attori del mondo dell’edilizia, sia privati che professionisti.

D. Come vi ponete rispetto all’e-commerce?

R. Stiamo valutando l’inserimento di un portale e-commerce, ma per il momento continuiamo a preferire i rapporti diretti con i nostri clienti, che manteniamo e coltiviamo nel tempo.

D. E rispetto alla Gdo?

R. In tutto il Cantone la concorrenza e gli attori che ne fanno parte, sono molto forti. Siamo fermamente convinti però che, in un mercato così ampio e conteso, siano la storia e i rapporti personali a fare un’importante differenza.