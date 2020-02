Impianti idraulici mai così semplici con TECEprofil

Il bagno sta diventando sempre più un luogo di benessere dove liberarsi dallo stress quotidiano e dedicarsi a se stessi. Per questo richiede un alto livello di personalizzazione, non facile da gestire a livello progettuale senza le soluzioni giuste. Come TECEprofil, il sistema completo di costruzione di pareti a secco facile e rapido da installare, costituito da una struttura tubolare e da moduli per l’installazione degli impianti idraulici.

La struttura TECEprofil è completa e pronta per l’installazione, nelle dimensioni grezze 1500x1250x140 mm, ed è composta da: modulo WC, modulo bidet, intelaiatura tubolare, giunti angolari, angolari di fissaggio, set antirumore, fissaggi angolari doppi, pannelli in cartongesso, viti autofilettate. La struttura non include i sanitari ceramici.

TECEprofil permette di creare stabili strutture fronte parete in tempo ridotto e senza utensili speciali. Tutte le aree a disposizione possono essere sfruttate e progettate in modo ottimale, anche i bagni dalle forme più particolari.

Con TECEprofil, un bagno completo può essere piastrellato dopo un solo giorno di lavoro, poiché senza le opere in muratura e gli intonaci, si eliminano i tempi di asciugatura e viene prodotta molta meno sporcizia sul cantiere.

TECEprofil è affidabile e garantito, testato e approvato per quanto riguarda l’isolamento acustico, la protezione antincendio e la solidità strutturale.

Inoltre, il nuovo programma di progettazione online TECEsmartwall permette di progettare i sistemi a parete TECEprofil in maniera semplice e intuitiva, anche su smartphone e tablet.