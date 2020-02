Faraone tra i finalisti degli Iapa Awards

Per il quarto anno Faraone è entrata in short list tra le eccellenze selezionate agli Iapa Awards (International Awards for Powered Access), organizzati da Ipaf, organizzazione mondiale del settore elevazione in quota, e Access International. Elevah 75 Tires è il prodotto entrato nella Short List 2020 per la categoria Product of the year – Scissor Lift & Vertical Masts. Un bel traguardo per Faraone, che da sempre investe sulla continua innovazione, e per i prodotti Elevah, che sono oggi all’avanguardia a livello mondiale. Gli Iapa Awards si terranno il prossimo 23 aprile a Londra.