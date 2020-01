Virtual Tour tra le soluzioni BIM Ytong e Multipor

Xella ha sviluppato una libreria di oggetti preconfigurati BIM per le soluzioni Ytong e Multipor. Scopri lo showcase virtuale del sistema completo Ytong e Multipor, un’area virtuale con tutta la documentazione tecnica relativa ai prodotti e ai sistemi, dalle schede tecniche, alle brochure fino alle soluzioni BIM.

Cos’è il BIM

BIM – Building Information Modeling si riferisce sia alla struttura dati intelligente basata sul modello 3D, sia al processo che coinvolge la creazione e gestione di rappresentazioni digitali delle caratteristiche fisiche e funzionali delle costruzioni e dei loro siti.

Per i professionisti coinvolti nel processo, il BIM consente l’uso di un modello virtuale di informazioni gestito e manipolato da un team di progettazione. Ogni professionista aggiunge dati specifici della propria disciplina al modello unico condiviso. I vantaggi e l’aumento di produttività sono tangibili per tutti e soprattutto per gli interlocutori del settore delle costruzioni ed i rispettivi processi lavorativi.

Libreria BIM Ytong e Multipor

La libreria BIM Ytong consente di accedere a soluzioni di pareti Ytong e Multipor preconfigurate, appositamente studiate dal servizio tecnico per assicurare ai progettisti soluzioni tecniche affidabili e rispondenti ai requisiti costruttivi richiesti dal mercato dell’edilizia.

All’interno delle stratigrafie preconfigurate sono riportate tutte le informazioni tecniche, come la trasmittanza termica, la voce di capitolato, i materiali di cui è composta, le sue applicazioni e tutte le informazioni per la posa in opera.

Ecco gli oggetti BIM contenuti nella libreria Ytong:

– Tamponamento esterno

– Muratura portante

– Divisori interni e tagliafuoco

– Divisori acustici

– Blocco Taglio Termico

– Solaio e copertura lastre armate

– Isolamento a soffitto

– Isolamento interno

– Isolamento cappotto esterno

– Cicli di intonacatura