La cultura della sicurezza va a teatro. Venerdì 24 gennaio il Teatro Comunale di Teramo ospita l’evento “Sicurezza, che spettacolo!”, che apre profonde riflessioni su come impegnarsi a cambiare le cose in un Paese che continua a produrre ogni giorno tre morti sul lavoro.

Il progetto è realizzato con aziende partner impegnate attivamente da anni nella promozione della sicurezza come Faraone Industrie, Si&T, Ponzio, IDRI, Sottanelli, Cordivari, Kico. Organizzato da Rotary Club Teramo Est, in collaborazione con l’Università degli studi di Teramo, il Liceo Coreutico Statale Melchiorre Delfico, la Polizia Stradale, l’evento vede il Patrocinio del Comune di Teramo e la collaborazione di INAIL ed ASL di Teramo.

Aperto a tutti e totalmente gratuito, lo spettacolo si struttura in tre fasi. La prima parte vede protagonista la Compagnia Rossolevante che porterà in scena “Il Virus – che ti salva la vita” con situazioni, personaggi e video che mostrano l’assurdità dei nostri cliché comportamentali sul lavoro, sulle strade e nella vita quotidiana. Nella seconda parte i ballerini delle classi 3° e 4°, di indirizzo classico e contemporaneo, del Liceo Coreutico di Teramo porteranno in scena “Work in Dance”.

Infine nella terza parte il pubblico è chiamato a partecipare all’azione scenica attraverso domande e provocazioni tese a indurre un cambiamento nel modo di vedere e di fare le cose più semplici, quotidiane.

A volte siamo noi stessi a mettere in pericolo la nostra salute e la nostra sicurezza senza neanche rendercene conto. I troppi impegni, il poco tempo e la molta distrazione ci impediscono di prenderci cura di noi stessi e degli altri a casa, al lavoro, a scuola, alla guida. Lo spettacolo è strutturato come uno strumento utile per avviare, da subito, il cambiamento. Perché è davvero giunto il momento di sbarazzarsi della cultura nella quale siamo immersi.