Rivendite, 10 trucchi per vendere di più con il web

Il web, cioè il sito internet, è ormai un punto fisso per una rivendita edile, come i biglietti da visita, il bilancio a fine anno e il brindisi con i dipendenti prima di Natale. Senza contare l’importanza dell’e-commerce, ma questo è un discorso a parte. Insomma, non se ne può fare a meno. Eppure oggi, nel 2020, sono ancora molte le aziende che sul web ostentano siti che sembrano usciti dalla mente di un burocrate nordocoreano: freddi, statici, non aggiornati. E dire che il sito web è la prima immagine che offre un’azienda di se stessa, una specie di carta d’identità pubblica. Spesso con un’immagine brutta, appunto. Un po’ come quelle foto a quattro per volta che escono dalle macchine situate in stazioni o centri commerciali e che vi condannano a un aspetto carcerario su passaporti e documenti. Non solo: ormai la metà o più di contatti web avviene attraverso lo smartphone. Occorre, quindi, che il vostro sito sia responsive, cioè ottimizzato per essere visualizzato anche sul piccolo schermo di un iPhone, Samsung o altro.

Il sito web, insomma, è la fotografia della vostra azienda. Ma può e deve anche essere uno strumento utile. Non solo: oltre a essere un’arma per il marketing, può riuscire a incrementare il business, come sostiene Emmanuel Raheb, Ceo della società di consulenza americana Smart Age Solutions. Il quale, in particolare per il mondo della distribuzione, offre una decina di consigli su come intervenire.

1 Inserire una funzione di chat sul sito

Per chi vende una chat può essere una caratteristica che fa la differenza. Rispondere alla domanda di un cliente significa mostrare la propria competenza, comprensione per il suo problema e aumentare la fidelizzazione. Ci sono rivenditori che non pensano di avere molto traffico sul loro sito e che guardano con diffidenza una funzionalità del genere. Ma lo scarso traffico è dovuto proprio al fatto che il sito è solo una brochure, non è sfruttato come potrebbe. Attenzione, però: introdurre una funzione di chat costa poco in termini di tecnologia, ma poi il servizio deve funzionare. Deve esserci qualcuno che risponde subito, ovviamente in determinati orari.

2 Il numero di telefono

Incredibile, ma vero. C’è chi il numero di telefono non lo pubblica, oppure ha cura di tenerlo nascosto («così non mi scocciano»), scritto in piccolo. È una sciatteria ancora più criticabile nel caso di chi ha più punti vendita. Quello del centralino oppure una serie di numeri: il telefono deve essere ben visibile.

3 Funzionalità di messaggistica

Consentire a un cliente-utente di spedire un messaggio direttamente dal sito web, per porre una domanda o avanzare una proposta, non costa nulla. Ma rende possibile il coinvolgimento del cliente con l’azienda. I giovani, però, preferiscono WhatsApp o sms. Ma anche questa è una funzionalità che si può aggiungere al proprio sito. In tutti i casi, però, occorre che poi qualcuno in azienda risponda.

4 Prenotazioni e appuntamenti

Diversi sondaggi in differenti Paesi, ambienti e settori commerciali hanno rilevato lo stesso fenomeno: i clienti odiano aspettare, detestano stare in coda, si arrabbiano se perdono tempo. Tanto che qualcuno preferisce andare in un negozio meno fornito, ma più rapido nella consegna. Un’idea che funziona, invece, è consentire di prenotare la visita nel negozio. Chi l’ha fatto ha ottenuto immediatamente ottimi risultati. Beninteso: la prenotazione deve essere semplice e veloce. E il cliente, poi, non va fatto aspettare.

5 Coinvolgete il cliente

Un cliente coinvolto vale di più. E difficilmente passerà alla concorrenza. Ma ci sono diversi modi per contattare o interagire con l’azienda. Un sito web offre la possibilità di aggiungere una serie di opzioni per raggiungere l’obiettivo: oltre al numero di telefono e al pulsante per prenotare un appuntamento, si possono aggiungere informazioni sui prodotti o su qualche prodotto in particolare, la chat, e il «mi piace» su Facebook.

Troverete gli altri cinque suggerimenti sul prossimo numero di YouTrade.