Logistica, a LC3 il riconoscimento green di Ikea

La green economy inizia a coinvolgere anche l’attività di aziende della logistica. È il caso di LC3, società umbra che è la prima al mondo, nel suo settore, a ricevere il riconoscimento per gli alti standard di sostenibilità previsti da Iway, il codice di condotta di Ikea.

LC3 è, infatti, la prima azienda di autotrasporti al mondo a meritare il titolo di Iway Well Developed Supplier Unit, assegnato da Ikea ai partner che più di altri si sono distinti per l’etica, l’attenzione alla sicurezza e all’ambiente. La società ha sede a Gubbio (Perugia) ed è specializzata nel trasporto merci in chiave ecologica. Con questo riconoscimento il colosso svedese del mobile le ha ribadito la volontà di rafforzare la partnership nell’ambito di una visione integrata di sviluppo sostenibile.

“Vi preghiamo di continuare il grande lavoro su Iway e non vediamo l’ora di continuare a collaborare e migliorare assieme”. è stato il messaggio inviato da Ikea alla società di autotrasporti nel comunicare la speciale menzione per aver mantenuto e condiviso gli standard e i requisiti fissati nel proprio codice di condotta, Iway appunto, che definisce criteri ambientali e sociali fondamentali.

Grande la soddisfazione del presidente di LC3, Michele Ambrogi: “LC3 ha da sempre fatto dell’attenzione all’ambiente uno dei suoi capisaldi, attraverso l’impiego di carburanti alternativi a basso impatto ambientale e di tecnologie green. Scelte effettuate per contribuire a rendere il nostro pianeta ogni giorno più pulito e che, mai come in questo momento, si stanno rivelando fondamentali per lo sviluppo economico del Paese e per il rilancio dell’occupazione. Questo riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi, perché fortifica un legame già solido con un’azienda che, come noi, punta a migliorare la vivibilità in una logica di economia sostenibile. Quando si può lavorare insieme e condividere gli stessi obiettivi, non si è più solo cliente e fornitore, ma partner nella crescita”.

La collaborazione tra Ikea e LC3 è nata nel 2014. Il big dell’arredamento e l’azienda di trasporti si sono si sono incontrati e trovati proprio sul terreno della sostenibilità. LC3 ha da subito superato il processo di qualificazione con cui Ikea sceglie i propri partner, rientrando nel best rating del settore trasporti.

L’azienda è il primo operatore in Italia ad aver scelto il metano liquido (LNG) come carburante per il proprio parco automezzi, contribuendo a una drastica riduzione degli inquinanti. Inoltre, ha messo su strada, sempre per la prima volta in Italia RevolutioN2, semirimorchio refrigerato ad azoto liquido, a zero emissioni, progettato per garantire il massimo isolamento termico e acustico e quindi anche per limitare al massimo il rumore, minimizzando i disagi per i cittadini nel corso delle operazioni di carico e scarico. Un impegno, quello di trasformare il trasporto su gomma, rendendolo sempre più ecologico, destinato a proseguire. La compagnia umbra è infatti già pronta alla prossima sfida, quella del biometano, prodotto da scarti agricoli o da rifiuti solidi urbani, che può abbattere fino al 95% le emissioni di Co2 rispetto al diesel.