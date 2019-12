Nuove pitture per interni MaxMeyer a ridotto impatto ambientale

MaxMeyer presenta la nuova gamma di pitture per interni a marchio Ecolabel, Maxin Plus e Maxin Plus 2.0. A queste si aggiunge il fissativo Maxfix Acrilico.

I prodotti offrono elevati standard prestazionali e un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime fino allo smaltimento finale. La formulazione dei prodotti Maxin Plus, Maxin Plus 2.0 e Maxfix Acrilico, risponde ai requisiti CAM (criteri ambientali minimi), richiesti nelle gare di appalto degli edifici pubblici.

Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.

Pittura traspirante Maxin Plus

Maxin Plus è la pittura traspirante a base di resine acriliche, ideale per lavori su grandi superfici. Di facile applicazione, ha un buon potere coprente e sostiene un elevato livello di diluizione. Traspirante. è disponibile in bianco calibrato e nei colori pastello della collezione MaxMeyer.

Pittura lavabile Maxin Plus 2.0

Maxin Plus è la pittura lavabile a base di resine acriliche (classe 2 secondo ISO 11998). Ad alta opacità, antigoccia, ha buona copertura e buon potere mascherante. Disponibile in bianco calibrato e nei colori pastello della collezione MaxMeyer.

Fissativo all’acqua Maxfix Acrilico

Maxfix Acrilico è il fissativo all’acqua a base di resine acriliche ad alta penetrazione e con potere uniformante.