Niederstätter presenta la prima patente di guida per macchine edili

Tutti i partecipanti ai corsi della Niederstätter Academy potranno usufruire di «patente di guida» per macchine edili. L’abilitazione è stata presentata in occasione dell’inaugurazione ufficiale della fiera Il Cantiere del futuro, a Bolzano. La prima tessera di questo tipo è stata simbolicamente regalata a Sieghart Flader, direttore dell’Ispettorato del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano, piacevolmente sorpreso. “Questa tessera di abilitazione è una novità assoluta per il settore edile e offre sia ai proprietari che alle aziende molti vantaggi”, ha commentato Manuel Niederstätter.

La tessera di abilitazione per macchine edili indica, analogamente alla patente di guida di un’automobile, tutte le macchine che la persona è autorizzata a guidare. La tessera fornisce informazioni su tutti i corsi guida completati, sia di base che di aggiornamento e sulla loro scadenza così da sapere tempestivamente quando è ora di un rinnovo o di un aggiornamento di guida e movimentazione delle varie macchine.

La tessera è collegata, grazie a uno smartphone o uno tablet con tecnologia Nfc o Qr code, direttamente con una landing page su cui è possibile scaricare tutti i diplomi dei corsi completati. Con questa digitalizzazione delle informazioni, ogni azienda si sentirà sollevata da adempimenti e scadenze burocratiche. Tutti i certificati saranno digitalizzati e reperibili in ogni momento. Anche durante un’ispezione in azienda, tutto il necessario sarà immediatamente a disposizione dell’ispettore responsabile, risparmiando così tempo prezioso per tutte le parti coinvolte. Una situazione vantaggiosa per tutti.

In futuro la tessera potrebbe offrire tanti altri servizi. Potrebbe, per esempio, fungere da chiave d’accensione per le macchine edili; l’operatore potrà attivare la macchina solo se ha completato tutti i corsi necessari per la sua guida.

La tessera di abilitazione per le macchine edili è ora disponibile presso la Niederstätter Academy. Alla Niederstätter Academy gli operatori delle macchine ricevono una formazione certificata e condotta da esperti istruttori in possesso di grande esperienza. La Niederstätter Academy è il centro di formazione all’avanguardia per il settore edile che vanta di un ampio programma di corsi con svolgimento garantito. Agli operatori vengono proposti corsi di base, di aggiornamento, sulla sicurezza sul lavoro, nonché seminari specialistici e corsi di formazione professionale.