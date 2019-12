Nel 2018 quasi due imprese su tre della filiera delle costruzioni hanno aumentato il fatturato. Non solo: l’83,4% ha chiuso il bilancio in utile. Ma, come sempre, le medie statistiche non dicono tutto. All’interno della galassia dell’edilizia, infatti, ci sono situazioni molto diverse, sia tra i settori sia all’interno di ciascun comparto.

Il Centro Studi YouTrade ha messo in controluce i bilanci di 1.400 aziende coinvolte nel business dell’edilizia. Il risultato è I Bilanci delle Costruzioni 2019, edito da Virginia Gambino Editore e allegato al nuovo numero di YouTrade. Il valore del fatturato cumulato delle società analizzate supera i 60 miliardi di euro, quasi 5 miliardi in più rispetto al giro d’affari complessivo analizzato nell’edizione dello scorso anno. I Bilanci delle Costruzioni contiene le analisi per settore, commentate dal Centro Studi YouTrade, accanto alle tabelle con i bilanci delle singole aziende. L’analisi, come sempre, considera i bilanci civilistici delle società disponibili e reperibili sul portale del registro camerale nazionale al 30 novembre 2019. Ma non si limita a riportare i dati relativi al fatturato o agli utili. Il lavoro svolto, infatti, comprende anche una elaborazione originale, che punta a individuare le performance, ma anche gli eventuali indicatori di crisi, come nel caso della misura della liquidità. In particolare, sono state considerate 129 imprese costruttrici con un fatturato complessivo pari a 11,6 miliardi, 89 società di ingegneria per un fatturato di quasi 6,9 miliardi di euro, 563 produttori di materiali per un fatturato di quasi 32 miliardi di euro e 619 distributori di materiali (edili, idrotermosanitari, elettrici e del drenaggio) per un fatturato di 9,9 miliardi di euro.

