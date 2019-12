Assobagno prevede domanda sostenuta per l’export

Aumento delle vendite per il mercato estero, mentre per l’Italia i volumi saranno simili a quelli del 2018. Sono le previsioni di Assobagno, associazione che rappresenta un settore che coinvolge quasi 400 industrie produttrici per circa 20 mila addetti, con un giro di affari annuo di oltre 2,7 miliardi di euro di cui il 47% destinato ai mercati esteri.

La filiera, è stato spiegato durante un evento a Milano, è composta da operatori per lo più specializzati. Circa il 71% della loro produzione complessiva di questi operatori è destinato all’arredobagno. Tra quelli con una presenza consolidata sul mercato (nel 67% dei casi da più di 20 anni), una dimensione media aziendale di 47 dipendenti e un giro d’affari medio pari a 11,3 milioni di euro.

Inoltre, le analisi del Centro Studi di FederlegnoArredo, in particolare, stimano in oltre 1.6 milioni (1.633.127) il mercato potenziale (per numero di bagni) nel residenziale, composto per il 71% dalla ristrutturazione dei locali esistenti, per il 24% dal rinnovo di quelli in caso di compravendite e per il 5% dalle nuove costruzioni.

Il focus dell’associazione, che fa capo a FederlegnoArredo, ha riguardato in particolare il settore residenziale e l’hotellerie, con un confronto su tendenze, prospettive e opportunità del settore viste da diversi interlocutori e opinion leader della filiera: Daniela Baldo (chief operating officer Studio Marco Piva), Andrea Castrignano (interior designer), Regina De Albertis (presidente Ance Giovani) e Sofia Gioia Vedani (consigliere Confindustria Alberghi).

Anche il settore ricettivo, infatti, rappresenta un target di grande rilevanza, con circa 1,1 milioni di bagni presenti nei 33 mila alberghi italiani, e dati incoraggianti sulla crescita del settore: tra il 2017 e il 2018, +133 strutture di fascia alta (4-5 stelle) per oltre 22 mila posti letto. Solo negli ultimi 18 mesi, in Italia, sono state 75 le strutture alberghiere di nuova apertura o ristrutturate, per un totale di circa 9.100 bagni.

“La stanza da bagno sta diventando sempre più un ambiente chiave sia nei progetti immobiliari residenziali, dallo sviluppo di grandi masterplan alla ristrutturazione delle singole abitazioni sia nella riqualificazione di un settore alberghiero che sta facendo del wellness un fortissimo argomento di vendita e di valorizzazione della propria offerta sui mercati internazionali”, è il commento di Paolo Pastorino, presidente Assobagno.