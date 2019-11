San Marco apre le porte per mostrare i colori della sua factory

San Marco Group, leader nella produzione e commercializzazione di pitture e vernici per l’edilizia professionale, apre le proprie porte al grande pubblico con attività dedicate ai visitatori non professionali: nello stabilimento di Marcon (Venezia) gli adulti potranno prendere parte a tour guidati nei diversi reparti, dalla produzione al reparto Ricerca & Sviluppo, fino alla colorimetria, mentre per i più piccoli saranno proposti dei laboratori didattici pomeridiani.

L’evento è programmato per domenica 24 novembre e rientra nell’iniziativa Open Factory, per promuovere la cultura industriale e manifatturiera e per scoprire i segreti del Made in Italy ed è organizzato e promosso dal portale d’informazione ItalyPost e dall’inserto Economia del Corriere della Sera che, in occasione della presentazione, hanno deciso di premiare le aziende che si distinguono per l’innovazione nei campi della sostenibilità, del design, della tecnologia e di tutti i fattori decisivi per lo sviluppo dell’economia e della società.

Alla presentazione dell’iniziativa, San Marco Group ha ricevuto il Premio Open Factory 2019 Mecenatismo Culturale.

“Aprire le porte della nostra azienda, per il terzo anno consecutivo, è una dimostrazione di orgoglio ma anche di consapevolezza. Il successo delle precedenti edizioni conferma come il pubblico abbia voglia di scoprire cosa accade in azienda, e noi abbiamo molte storie da raccontare, storie di tradizione, sacrifici e dedizione ma anche di innovazione, tecnologie e applicazioni all’avanguardia”, è il commento di Pietro Geremia, Executive Vice President Sales & Marketing San Marco.

L’appuntamento del 24 novembre è un’occasione per varcare le soglie di una realtà imprenditoriale fortemente legata al territorio, che dal 1937 ha saputo evolversi in sintonia con le esigenze del mercato, fino a diventare un punto di riferimento riconosciuto, in Italia e nel mondo, con una rete distributiva che oggi tocca oltre 100 Paesi. L’evento è gratuito ma è necessaria la prenotazione sul portale www.open-factory.it