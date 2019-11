Novello (Stea): ecco perché siamo diversi

«Quello che ci distingue da altri gruppi è il fatto di coprire in maniera omogenea l’area di competenza dei nostri associati, in modo da facilitare l’interscambio di merci e soddisfare più velocemente le esigenze di logistica, nonché di approvvigionamento dei materiali dal nostro magazzino centralizzato. Il tutto amplificato dalle convenienze e dall’importanza di essere parte di un gruppo nazionale», spiega Luca Dal Lago, presidente di Stea (gruppo Deus).

Ci sono stati eventi particolari nell’ultimo anno?

L’uscita di un socio.

Come è andato il fatturato del vostro gruppo nel 2018?

Leggera crescita rispetto al 2017.

Come sta andando invece nel 2019 e quali sono le previsioni a fine anno?

Speriamo di ripetere i risultati del 2018.

Avete aggiunto nuovi prodotti e/o servizi?

No.

Quali sono i settori merceologici che stanno crescendo di più in rivendita, e quali invece sono al palo o stanno calando?

Sono in crescita gli isolanti termo-acustici, mentre sono in calo collanti e rasanti.

Perché un rivenditore dovrebbe scegliere di entrare nel gruppo?

Il nostro gruppo, presente da più di vent’anni, ha sempre mantenuto alto il livello di offerta dei prodotti e servizi al proprio associato-affiliato, effettuando contratti con i migliori produttori del mercato dell’edilizia. Dai fornitori ha sempre preteso un elevato standard in termini di qualità dei prodotti/servizi, prezzo, co-marketing, rispetto commerciale, disponibilità di prodotti ad alta tecnologia e all’avanguardia, formazione per la forza vendita e per i clienti e progettisti. Quello che ci distingue ulteriormente da altri gruppi è il fatto di coprire in maniera omogenea l’area di competenza dei nostri associati, in modo da facilitare l’interscambio di merci e da soddisfare più velocemente le loro esigenze di logistica (gestione dei carichi comuni) nonché di approvvigionamento dei materiali dal nostro magazzino centralizzato. Il tutto amplificato dalle convenienze e dall’importanza di essere parte di un gruppo nazionale (Stea è affiliata al Gruppo Deus).

Qual è il vostro punto di vista rispetto alla concorrenza della Gdo?

Riteniamo che i nostri tratti distintivi, descritti nel punto precedente, ci permettano di fornire ai nostri associati gli strumenti necessari per poter competere con la Gdo.

In questo momento qual è l’obiettivo più importante che vi siete dati?

Il mantenimento delle nostre peculiarità e che ci distinguono dai concorrenti.

Quali iniziative di marketing e comunicazione avete messo in atto per il 2019?

Annualmente elaboriamo e mettiamo in pratica un piano di marketing che prevede diverse iniziative e azioni attraverso strumenti di comunicazione sia digitali che tradizionali.

La digitalizzazione e l’automazione dei processi sono le nuove frontiere del business, anche in rivendita: come vi ponete rispetto a queste tematiche?

Stiamo affrontando la digitalizzazione.

Fate e-commerce?

Sì, perché anche il nostro settore è interessato da questo canale di vendita, seppur in maniera ancora molto marginale.

Fate formazione nei confronti degli associati?

Periodicamente concordiamo coi fornitori-produttori la formazione che riteniamo necessaria.