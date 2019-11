Massimiliano Pulice presidente di Rics Italia

Massimiliano Pulice, amministratore delegato di Arcadis Italia, multinazionale olandese di progettazione e di ingegneria, è stato nominato presidente di Rics Italia. Pulice continuerà il lavoro di Daniele Levi Formiggini, rimasto in carica tre anni. Rics, acronomo che sta per Royal Institution of Chartered Surveyors, è un ente professionale che promuove e applica i più alti standard internazionali nella valutazione, gestione e sviluppo di terreni, immobili, costruzioni e infrastrutture.

“Ho sempre ammirato e sostenuto l’importante lavoro che Rics, da sempre, svolge all’interno del settore immobiliare in un’ottica di condivisione di valori etici, di trasparenza, di responsabilità verso l’ambiente e di promozione dell’innovazione. Fare parte di Rics da dieci anni mi riempie d’orgoglio e ora esserne alla guida è un ulteriore punto di fierezza. Le mie priorità per Rics in Italia saranno quelle di poter mantenere alto il livello di qualità dei nostri associati e soprattutto attrarre giovani talenti, nel solco di quanto realizzato da Daniele e dal suo team nell’ultimo triennio”, ha commentato Pulice.

Laureato in Ingegneria e con un passato in primarie società delle costruzioni e dell’e-procurement, il manager è qualificato Rics dal 2009. La sua esperienza spazia da progetti in ambito civile e industriale a operazioni immobiliari. Le sue conoscenze linguistiche (inglese, spagnolo e francese), unite a una naturale capacità comunicativa e alla sua particolare attenzione ai temi dell’innovazione e della sostenibilità in ambito real estate, rappresentano i fattori chiave di successo che lo guidano nella leadership di progetti con clienti di spicco a livello nazionale e internazionale.

Il nuovo board di RICS in Italia è composto da: Paolo MRICS, Advisory & Valuation Director AGIRE – Gruppo IPI (al suo secondo mandato), Giulia Comparini MRICS, Partner – Cocuzza & Associati, Stephen Coticoni MRICS, CEO BNP Paribas RE Advisory Italia, Nunzia Moliterni MRICS, Head of Building Consultancy JLL, Maurizio Negri MRICS, Partner – PRAXI Real Estate (al suo secondo mandato), Danilo Papaleo MRICS, Head of Real Estate Advisory – Mazars (al suo secondo mandato), Claudia Scarcella MRICS, Associate Partner – Knowhow & Future Partnership.