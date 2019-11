L’Idea per la distribuzione: l’unione fa la forza

«L’e-commerce è un’opportunità che richiede investimenti di capitale umano con buone capacità manageriali», spiega Morena Forin, presidente di Idea, consorzio che aderisce a Edilgroup e che ha sede a Badia Polesine (Rovigo).

Ci sono stati eventi particolari nell’ultimo anno?

Nessuno.

Come è andato il fatturato del vostro consorzio nel 2018?

Stabile.

Come sta andando invece nel 2019 e quali sono le previsioni a fine anno?

In leggera crescita.

Avete aggiunto nuovi prodotti e/o servizi?

Alcuni soci hanno inserito colori e tintometro e, con i giusti sforzi e l’impegno, stanno dando buoni frutti.

Quali sono i settori merceologici che stanno crescendo di più in rivendita, e quali invece sono al palo o stanno calando?

Al palo ci sono tutti i prodotti da riscaldamento, come stufe e caminetti. Qualche soddisfazione per chi offre il servizio del conto termico.

Perché un rivenditore dovrebbe scegliere di entrare nel consorzio?

Un vecchio proverbio dice: «L’unione fa la forza» e noi ci crediamo fermamente. La nostra scelta è stata quella di affiliarci a Edilgroup perché l’intesa è stata immediata, tutto semplice chiaro e alla luce del sole.

Qual è il vostro punto di vista rispetto alla concorrenza della Gdo?

La concorrenza è forte e sentita. Possiamo solo mettere a disposizione la nostra competenza e serietà, la scelta poi è del cliente.

In questo momento qual è l’obiettivo più importante che vi siete dati?

Mantenere le posizioni, la stessa fetta di mercato e magari incrementarla, ma è sempre più difficile. Cantieri, magari importanti, eseguiti da imprese che hanno vinto l’appalto, ma sconosciute, ci fanno indugiare nelle forniture, a causa della mancanza di garanzie di incasso. Siamo troppo soli in questo frangente e non abbiamo nessuna tutela.

Quali iniziative di marketing e comunicazione avete messo in atto per il 2019?

Come sempre presidiamo le varie zone in cui lavoriamo con scadenza regolare, con volantini e pubblicità a sagre paesane.

La digitalizzazione e l’automazione dei processi sono le nuove frontiere del business, anche in rivendita: come vi ponete rispetto a queste tematiche?

La digitalizzazione è il futuro e, volenti o nolenti, dobbiamo adeguarci. Lo Stato ci impone la fatturazione elettronica, lo scontrino digitale o stiamo al passo coi tempi o si chiude. Ormai qualsiasi informazione viene salvata digitalmente e con i pc in rete è a disposizione di tutti. È anche vero che in alcune vendite sfogliare un bel catalogo cartaceo fa la differenza…

Fate e-commerce?

Alcuni soci lo fanno da anni con ottimi risultati, ma è anche vero che non lo possiamo fare tutti. È un’opportunità che richiede comunque investimenti di capitale umano con buone capacità manageriali.

Fate formazione nei confronti degli associati?

Approfittiamo di ogni occasione offerta dai fornitori per fare formazione.