È scomparso Werther Colonna (Ivas), ex presidente di Cortexa

Cortexa dice addio a Werther Colonna, 68 anni, presidente del consorzio nel triennio 2012 – 2014 e, assieme al fratello Vincenzo, alla guida del Gruppo Ivas. Colonna ha contribuito sin dall’inizio al ambizioso di Cortexa, nato nel 2007: creare una realtà di riferimento per l’Italia in grado di definire e diffondere degli standard tecnici e di qualità per la corretta produzione, progettazione e posa del sistema a cappotto.

L’imprenditore ha passato una vita in azienda: Ivas è stata fondata dal padre Ferruccio nel 1953, quando Werther Colonna aveva appena due anni. Oggi è una delle principali realtà italiane delle vernici e finiture in edilizia, nonché del cappotto termico, con diverse società controllate e 150 dipendenti. La crescita è possibile solo se l’imprenditore è in grado di agire secondo visioni di largo respiro, le stesse che hanno spinto Ivas e Werther Colonna a credere nel progetto Cortexa e a sostenerlo sin dal suo principio, nel 2007.

L’impegno costante di Werther Colonna come socio e come presidente di Cortexa nel triennio 2012-2014 ha plasmato l’assetto attuale del progetto associativo e dei suoi obiettivi. Una presenza forte ma sempre elegante e rispettosa delle posizioni dei concorrenti associati a Cortexa quella di Werther Colonna, che i concorrenti li ha sempre chiamati colleghi, credendo fermamente che solo collaborando si possono raggiungere obiettivi superiori a quelli che si raggiungerebbero singolarmente come individuo e come azienda. È così che Werther Colonna nel suo triennio di presidenza, per fare un solo ma significativo esempio, ha inaugurato l’attività di formazione online di Cortexa per i professionisti tecnici, a beneficio di tutti gli associati Cortexa e di una crescita qualitativa di tutto il settore, contribuendo a creare una community di oltre 30 mila soggetti interessati al cappotto termico di qualità.

Abile nell’intrattenere relazioni proficue a tutti i livelli, sia in Italia che all’estero, Werther Colonna ha saputo rappresentare in maniera eccellente l’attività di Cortexa anche a livello internazionale, collaborando in maniera particolare con Eae, l’Associazione Europea di Produttori di Sistemi a Cappotto di cui Cortexa è socio fondatore. Per Eae è stato a lungo membro del Consiglio Direttivo e responsabile dell’area marketing a livello internazionale.

«Il suo esempio mancherà moltissimo a tutti noi. Faremo in modo di serbarne costantemente il ricordo e l’eredità umana e professionale, certi della volontà del fratello Vincenzo, del figlio Filippo e dell’intera squadra Ivas di portare avanti con la stessa passione e impegno il contributo di Werther Colonna per Cortexa e per tutto il settore delle vernici e del cappotto termico», si legge in un comunicato della società.