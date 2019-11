Bilancio in crescita per Mondial du Bâtiment

La fiera parigina Mondial du Bâtiment, che comprendeva i tre saloni Batimat, Ideobain e Interclima, ha fatto il pieno di visitatori visitatori francesi (+2%) e della consulenza (+2%) rispetto al 2017. La frequenza è stata di 284 mila visitatori professionali, animati dal desiderio di partecipare alla trasformazione del settore edile, che si sono ritrovati in un ambiente descritto da tutti come conviviale.

Tutti gli attori del settore hanno tratto vantaggio da questo evento internazionale a dimostrazione che l’edilizia ha preso la svolta della modernizzazione. Ciò è stato espresso in tutti i settori dei tre saloni attraverso vari temi federatori: la generalizzazione della digitalizzazione in tutti i settori, la mobilitazione attorno all’industrializzazione del nuovo, la massificazione del rinnovamento energetico, la riduzione degli impatti ambientali, la gestione dei rifiuti.

La mobilitazione delle associazioni e delle organizzazioni professionali ha creato un’effervescenza molto positiva. Questo dinamismo del settore ha portato alla visita di quattro ministri e segretari di stato: Julien Denormandie, Emmanuelle Wargon, Brune Poirson e Agnès Pannier-Runacher.

“Grazie ai numerosi contatti intrapresi da due anni con tutte le parti interessate del settore, abbiamo creato negli operatori dell’edilizia il desiderio di incontrarsi in un evento “generatore di business” e di incontri di qualità. Grazie a numerosi eventi, le Mondial ha contribuito a decodificare le rivoluzioni in corso come la Construction Tech, l’Hors-Site, l’economia circolare, le basse emissioni di carbonio. Le autorità pubbliche ne hanno approfittato per presentare le loro politiche pubbliche”, ha commentato Guillaume Loizeaud, sviluppatore e promotore per il settore di edilizia e costruzioni di Reed Expositions France.