Pedestal by Eterno Ivica: i supporti per pavimenti sopraelevati da esterno

Pedestal è la linea di supporti fissi e regolabili di Eterno Ivica che garantisce una pavimentazione sopraelevata da esterno versatile e di facile installazione. La struttura è costituita da supporti in polipropilene regolabili in altezza nel caso di piastre o dagli stessi supporti con travetto di sostegno in legno o alluminio nel caso di doghe.

Il pavimento sopraelevato offre diversi vantaggi, come il passaggio di tubi e impianti nell’intercapedine, la diminuzione del peso che grava sulla struttura dell’edificio, l’ispezionabilità, il rapido deflusso dell’acqua e un migliore isolamento termico e acustico. Pedestal è compatibile con qualsiasi tipo di sottosuolo purché sia compatto e non cedevole, o comunque non tendente a deformazioni se sottoposto a pressione.

Pedestal è composto da una testa basculante autolivellante in bi-materiale (PP + gomma) e una chiave di regolazione per il raggiungimento dell’altezza in modo millimetrico. Alla linea Pedestal si aggiungono una serie di accessori indispensabili per una perfetta riuscita del lavoro: pezzi speciali come clip per tamponamento verticale, distanziatore perimetrale, battiscopa, compensatore di pendenza.

Eterno Ivica ha inoltre messo a punto un software in grado di fornire l’altezza e il numero dei supporti necessari. La grafica, i comandi tecnici e la facilità di consultazione permettono di procedere in modo rapido e semplice. Il software di calcolo supporti è disponibile anche in lingua francese e tedesca.