Nuovo showroom per BigMat Edilpellice

Nuovo showroom di BigMat Edilpellice, rivendita di materiali edili fondata nel 1977 da Mario Falco, proprietario già dal 1961 della cava di inerti a Villafranca Piemonte (Torino). Lo showroom è stato realizzato in un piano rialzato all’interno del punto vendita e la sopraelevazione è stata ultimata in tempi record grazie alla flessibilità e al montaggio veloce delle strutture in legno, come sottolinea la responsabile showroom, Andrea Buttigliero: «Lo spazio, con legno a vista, è stato progettato e realizzato interamente da noi, studiato per essere una sala mostra di finiture ma anche un’esposizione delle strutture di legno lamellare. Siamo in grado di seguire ogni intervento dalla a alla z, dalla progettazione fino alla fornitura dei materiali, con l’investimento di questo nuovo showroom vogliamo ampliare la nostra offerta per creare progetti chiavi in mano dalle fondamenta al tetto fino alle finiture d’interni».

Con i 18mila metri quadri della sede operativa (1.200 metri quadri di capannoni, 500 metri quadri per tettoie aperte e i nuovi 300 metri quadri adibiti a esposizione) BigMat Edilpellice è, da oltre 60 anni, un punto di riferimento nella provincia torinese per i prodotti per l’edilizia.

L’azienda di famiglia, sotto la guida di Barbara e Marco Banchio, si rinnova ancora una volta per affrontare un mercato sempre più competitivo, investendo e specializzandosi ancora di più nel settore delle finiture attraverso la ristrutturazione degli ambienti del punto vendita per dare vita a una nuova sala mostra dove «poter supportare i clienti nella scelta dello stile perfetto per la loro casa con materiali innovativi e di qualità seguendo le ultime tendenze dell’interior design», aggiunge Buttigliero.

Durante l’inaugurazione dello showroom privati, professionisti dell’edilizia e imprese hanno visitato gli spazi espositivi per ammirare e toccare con mano l’ampia selezione di piastrelle, rubinetteria, arredobagno, sanitari, pavimenti e rivestimenti dei migliori brand come Atlas Concorde, Fratelli Frattini, Hatria, Ideagroup, Olympia, Pastorelli, Vismaravetro e molti altri. Lo staff di BigMat Edilpellice e la responsabile showroom hanno accompagnato i partecipanti all’evento in un percorso alla scoperta delle nuove tendenze dell’interior design seguito da un momento conviviale.

Soddisfazione e grande entusiasmo anche dai titolari Marco e Barbara Banchio: «Grazie al nuovo showroom vogliamo intercettare il target dei professionisti dell’edilizia e dell’interior design, come designer e architetti, ma anche i privati che sono sempre più attenti sia alla scelta delle finiture sia al risparmio energetico, tema a noi da sempre molto caro».