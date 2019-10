Diecimila articoli per la protezione sul lavoro nel nuovo catalogo Mewa

Il nuovo catalogo Mewa presenta il nuovo catalogo con 10mila articoli per la protezione sul lavoro in ogni settore. Una selezione fra le principali marche e le ultime novità garantisce la qualità e la funzionalità necessarie per ottenere una protezione ottimale.

Ad esempio il marchio Korsar presenta prodotti nuovi nei settori abbigliamento, calzature e guanti. Anche il produttore Elten ha ampliato la gamma di prodotti proponendo calzature antinfortunistiche adatte a vari settori, per una protezione ottimale.

Per le calzature Mewa offre anche una consulenza personalizzata che si articola in tre fasi: analisi delle esigenze, scelta della calzatura e prova in loco con un proprio consulente.

Mewa collabora anche alla personalizzazione dell’abbigliamento da lavoro offrendo una selezione di metodi e materiali per l’applicazione del logo aziendale e del nome dei dipendenti.

Tutti i prodotti e i servizi proposti sono disponibili anche nel nuovo shop online buy4work.mewa.de