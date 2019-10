Una sala affollata, molti smartphone alzati a scattare le immagini delle slide proiettate sul grande schermo, numeri, confronti tra i protagonisti che non hanno nascosto le proprie opinioni: il XII Convegno YouTrade, che si è svolto martedì 22 ottobre a Verona nell’ambito della Fiera del Condominio, è stato una delle edizioni di maggior successo. E ha riservato anche un momento di relax con la consegna degli YouTrade Awards.

L’appuntamento organizzato da Virginia Gambino Editore è partito con il botto: agli oltre 300 partecipanti, infatti, è stata mostrata un ricerca commissionata in esclusiva alla società di ricerche di mercato Free Thinking centrata su quello che è stato il filo conduttore dell’incontro: il negozio del futuro. La ricerca ha fotografato quelle che sono le esigenze dei clienti, professionali e comuni, nell’area che va dal bricolage all’edilizia applicata a lavori come la ristrutturazione di una unità immobiliare. Una fotografia avvincente a giudicare dall’attenzione prestata dal pubblico.

Il convegno ha registrato anche altri momenti importanti: la relazione di Alberto Bubbio sulla necessità di adeguare le scelte di management al mutato scenario del mercato della distribuzione e la consueta e attesa analisi sulla congiuntura dell’edilizia, con un’anticipazione sulle classifiche riassunte ogni anno nella ricerca Top 100 della distribuzione edile. Chi sale e chi scende, i settori che se la cavano e quelli che guadagnano posizioni: le anticipazioni sono state commentate dal coordinatore del Centro Studi YouTrade, Federico Della Puppa.

Il convegno ha, poi, offerto una breve parentesi di festeggiamenti: la consegna degli YouTrade Awards ai distributori che si sono distinti per risultati di bilancio o per iniziative connesse con la loro attività. Da segnalare, in particolare, l’incontro e la premiazione da parte di Virginia Gambino di tre giovani manager della distribuzione che hanno portato il loro contributo al rinnovamento della rivendita in cui operano.

Infine, la giornata si è chiusa con gli ultimi due incontri: un faccia a faccia tra quattro rappresentanti del mondo della distribuzione e altrettanti produttori. Sono volate scintille, che hanno scaldato il confronto e la platea. Il programma si è chiuso con un focus sull’e-commerce: costi, opportunità ed errori da evitare.

Troverete slide, analisi, numeri e cronaca del XII Convegno YouTrade sul prossimo numero della rivista.

