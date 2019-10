Cae, la ristrutturazione traina ancora

«Rispetto alla Gdo, il format della rivendita edile resta ancora la formula vincente per professionalità, servizio e cortesia», dice a YouTrade Monica Maccagno, presidente di Cae.

Ci sono stati eventi particolari nell’ultimo anno?

Nessuno.

Come è andato il fatturato del vostro consorzio nel 2018?

In leggera crescita.

Come sta andando invece nel 2019 e quali sono le previsioni a fine anno?

Il primo quadrimestre è in crescita. Nel mese di maggio e giugno si è registrata una contrazione rispetto allo stesso periodo 2018. Ai dati attuali si prevede una chiusura in linea con l’anno precedente.

Avete aggiunto nuovi prodotti e/o servizi?

Sì, abbiamo aggiunto il noleggio di piccole attrezzature, il colore e abbiamo implementato il settore ferramenta.

Quali sono i settori merceologici che stanno crescendo di più in rivendita, e quali invece sono al palo o stanno calando?

Crescono i prodotti specifici per la ristrutturazione, sono invece in calo i materiali pesanti come i laterizi, i vespai e il cemento.

Perché un rivenditore dovrebbe scegliere di entrare nel vostro consorzio?

Un rivenditore dovrebbe scegliere Cae per la coesione dei soci, la condivisione di problematiche comuni, la formazione, lo sviluppo costante di azioni di marketing e di comunicazione. Oltre naturalmente alla gestione dei fornitori contrattualizzati.

Qual è il vostro punto di vista rispetto alla concorrenza della Gdo?

Il format della rivendita edile resta ancora la formula vincente per professionalità, servizio e cortesia.

In questo momento qual è l’obiettivo più importante che vi siete dati?

Cercare di aggiungere servizi per gli associati per agevolare la gestione di ogni rivendita.

Quali iniziative di marketing e comunicazione avete messo in atto per il 2019?

Abbigliamento staff, cartellonistica e segnaletica interna, giornalino InfoCae, presenza costante di comunicazione attraverso il web.

Fate e-commerce?

Al momento no, per difficoltà di gestione.

Fate formazione nei confronti degli associati?

Sì, facciamo corsi bimestrali sui materiali innovativi come sistemi a secco, prodotti per il ripristino strutturale, antisismici, acustica e bioedilizia.

