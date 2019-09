Saint-Gobain lancia la nuova guida sulla protezione passiva dal fuoco

Nuova edizione della guida Protezione passiva dal fuoco messa a punto da Saint-Gobain Pppc. La guida si è affermata negli anni come punto di riferimento per l’intero comparto della prevenzione antincendio. Aggiornata e ricchissima di proposte, presenta tutte le soluzioni e i prodotti a disposizione dei clienti per ottimizzare le prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture, pareti, solai e impianti. Vengono anche illustrate le soluzioni e i sistemi di posa a seconda della destinazione d’uso dei fabbricati da proteggere.

La Guida sarà disponibile presso Safety Expo 2019, la più importante rassegna italiana sulla prevenzione incendi e la salute e sicurezza sul lavoro, in programma a Bergamo Fiera nelle date di 18 e 19 settembre, alla quale parteciperà Saint-Gobain PPC, con i suoi brand Gyproc, Isover ed Eurocoustic. La Guida sarà reperibile presso lo stand del Gruppo: pad. B, stand 39.

La protezione passiva utilizza materiali posti a protezione di elementi strutturali e compartimentazioni resistenti al fuoco. I sistemi di protezione passiva dal fuoco hanno lo scopo di prevenire il collasso delle costruzioni per una durata prefissata, quando queste siano soggette a incendi. Mantenere la stabilità strutturale permette, infatti, di provvedere al soccorso degli occupanti, di gestire le stesse operazioni di soccorso in sicurezza e, infine, di contenere la propagazione degli incendi.

Nel campo delle protezioni passive, Saint-Gobain Gyproc offre una vasta gamma di soluzioni con intonaci speciali e lastre in gesso rivestito applicate in sistemi in grado di fornire specifiche soluzioni di resistenza al fuoco, realizzate utilizzando prodotti in classe di reazione al fuoco A1 e A2-s1,d0. Soluzioni dettagliatamente illustrate nella guida grazie a DWG e stratigrafie complete anche della parte isolante Saint-Gobain Isover e dei controsoffitti fonoassorbenti modulari a continui Eurocoustic, con isolante in lana di roccia.