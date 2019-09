Nel 2018 riqualificazioni a quota 334 mila

Riqualificazione a gonfie vele con i bonus casa. Secondo le rilevazioni dell’Enea, ente che si occupa di monitorare il sistema dei consumi del Paese (in origine la sigla sintetizzava Energia Nucleare ed Energie Alternative, poi mutato in Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente), il bonus casa continua ad andare a gonfie vele. In quattro anni, cioè dal 2014 al 2018 sono stati realizzati in Italia oltre 1 milione 700 mila interventi di riqualificazione energetica. Di questi, oltre 334 mila sono stati portati a termine lo scorso anno. L’istituto di ricerca ha analizzato anche la tipologia degli interventi: 140 mila sono le richieste per la sostituzione dei serramenti, circa 90 mila per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, oltre 70 mila per l’installazione di schermature solari. Va sottolineato anche che si tratta di dati di prima mano, visto che le autorizzazioni per ottenere lo sconto fiscale passano proprio dall’Enea che, così, ha il polso della situazione.

