Marco Miele nuovo presidente di Angaisa Campania

A Torre del Greco (Napoli) l’assemblea della sezione Anagaisa Campania ha rinnovato le cariche associative, come previsto dallo statuto. L’assemblea ha eletto Marco Miele (dell’azienda associata Miele Giuseppe) nuovo presidente di sezione e Antonio Falanga (Antonio Falanga) consigliere nazionale. I soci campani presenti hanno preso in esame alcune problematiche di particolare attualità e interesse per i distributori del settore idrotermosanitario, fra cui i temi dello sconto in fattura e della normativa F-Gas.