Gran parte del lavoro dei lattonieri è dedicato al mondo dell’edilizia. A maggior ragione ora, con i lavori di riqualificazione che spesso hanno al centro il rifacimento delle coperture. Logico, quindi, che Lattoneria, la rivista realizzata da Virginia Gambino Editore per l’associazione Pile, si occupi della congiuntura del settore. Non solo: sul nuovo numero della rivista il Centro Studi YouTrade, che ha curato l’analisi sullo status dell’edilizia, aggiunge anche previsioni per il prossimo anno, il 2020. Ed è il momento giusto, perché le aziende stanno già scrutando l’orizzonte per decifrare l’andamento dell’economia dei prossimi mesi. Che saranno importanti, come ricorda il Pile, che ha messo molta carne al fuoco: dalla scuola per lattonieri al processo che riguarda le norme Uni. Tutti temi che sono affrontati regolarmente da Lattoneria. Per rimanere in tema di edilizia, un articolo racconta come la lattoneria italiana si prepari a una trasferta estera a Parigi per il Batimat grazie a CaseItaly, iniziativa a cui partecipa anche il Pile.

Sul nuovo numero, inoltre, non mancano le storie di imprenditori e imprese che lavorano con i metalli. Il cantiere del mese, per esempio, è quello che riguarda una raffinata realizzazione di Mazzonetto per una casa in montagna, mentre il lattoniere del mese su questo numero è Gela, azienda veneta da anni specializzata sia nel settore dello stampaggio interno per conto di serramentisti, lattonieri e prefabbricatori, sia per i servizi in cantiere. Accanto alle storie che riguardano i lattonieri il nuovo numero della rivista pubblica anche una rassegna speciale sugli accessori dedicati ai lattonieri. Non perdetevi il nuovo numero di Lattoneria.