A Cersaie assegnati gli Adi Ceramics & Bathroom Design Award

Corneli con il prodotto Iride, Leonardo con Map Red-Overcome e Fittile col prodotto Fuggo. Menzione speciale a Target Fuoriformato. Per la categoria arredobagno, hanno vinto Rubinetterie Treemme con Q30, Albatros con il prodotto Secret System-Syrada e Modula Pool e Provex con Iunix. Menzione a R&D Bertocci con il prodotto Officina Bertocci: sono i vincitori della sesta edizione dell’Adi Ceramics & Bathroom Design Award, concorso pensato per valorizzare i prodotti italiani più innovativi dei comparti della ceramica e dell’arredobagno. I premi sono stati assegnati al Cersaie, all’interno del Padiglione 30 presso lo spazio mostra evento Famous Bathrooms.

Sempre nella fiera della cerimica si è tenuta la prima edizione del premio Adi Booth Design Award, che valorizza gli stand fieristici che promuovono prodotto e brand value delle aziende all’interno della fiera stessa. In questo caso i vincitori sono stati Fiandre (categoria Interior), Mosaico+ (categoria Minimal), Stylgraph Styl’Editions (categoria Ricerca) e Flaminia (categoria Spettacolo).

“Entrambi sono frutto della collaborazione tra Cersaie e Adi, Associazione per il Disegno Industriale nell’ambito delle attività culturali del programma Costruire, Abitare, Pensare e quest’anno abbiamo deciso di riconoscere un premio anche alla modalità espositiva dei nostri espositori”, ha commentato il vice presidente di Confindustria Ceramica, Emilio Mussini.

Per l’ADI Ceramics & Bathroom Design Award i premi sono stati selezionati da una commissione di esperti formata da Silvia Stanzani (designer), Oscar G. Colli (co-fondatore della rivista Il Bagno oggi e domani) e Valentina Downey (presidente ADI Delegazione Emilia-Romagna), ha analizzato durante i primi giorni di fiera i prodotti esposti e selezionato quelli che sono in grado di coniugare al meglio innovazione ed eccellenza progettuale, sia nel settore rivestimenti in ceramica che nel settore arredobagno.

Per quanto riguarda l’ADI Booth Design Award, la commissione era formata da Cecilia Bione (Accademia Belle Arti Bologna esperta in exhibit design), Pierluigi Molteni (architetto, docente di Advanced Design ed esperto di exhibit design) e Wladimiro Bendandi (delegato ADI Delegazione Emilia Romagna ed esperto di comunicazione e brand identity), analizza durante i primi due giorni di fiera gli stand aziendali che meglio comunicano brand identity, brand value e il valore dei prodotti dell’azienda.

I prodotti e gli stand individuati nel corso di questi due giorni rappresentano una pre-selezione per l’ADI Design Index 2020, pubblicazione annuale di ADI che raccoglie il miglior design italiano messo in produzione.