Sandrini Metalli nel segno del Coil

Elevata qualità del materiale, consegna in tempi rapidi, vasta gamma di prodotti. E prezzi competitivi. Sono alcuni dei plus che rendono Sandrini Metalli un partner affidabile per i lattonieri. Anche grazie alla disponibilità di impianti slitter di ultima generazione.

L’esperienza maturata nel settore della produzione di lamiere grecate rende l’azienda bergamasca un partner forte anche per quanto riguarda la fornitura di coil. Proprio per la conoscenza dei requisiti fondamentali che il mercato oggi richiede. La divisione aziendale interamente incentrata nella lavorazione e distribuzione delle grandi bobine metalliche, la Coil Division, è situata a Pian Camuno (Brescia) e vanta la presenza di diversi macchinari di ultima generazione. Oltre a un magazzino con più di 40 colorazioni differenti sempre disponibili.

Una vasta gamma

Il primo slitter dell’azienda, la macchina da taglio, è stato acquistato nel novembre del 2014, con l’obiettivo di ampliare l’offerta Sandrini Metalli riferita al mercato della lattoneria e della piegatura industriale, fornendo loro non solo accessori finiti, ma anche la materia base per questo lavoro sartoriale. Con il tempo, è stata recepita la necessità della clientela di approvvigionarsi in tempi rapidi di materie prime di alta qualità: per questo motivo l’azienda ha deciso di differenziarsi attraverso una proposta variegata in termini di materiali, colorazioni, finiture, spessori e sviluppi.

La gamma Sandrini Metalli conta oltre 40 colorazioni differenti, sempre disponibili a magazzino, con l’obiettivo di servire i propri clienti nel minor tempo possibile e soddisfare le richieste più esigenti. Anche per quanto riguarda colori particolari non presenti a magazzino nell’immediato. In più, l’azienda bergamasca investe molto nel settore ricerca e sviluppo, grazie a cui è riuscita a dare vita a tre nuove finiture: brown copper, grey titanium, black titanium. Sia per lattoneria che per aggraffatura.

Sempre in evoluzione

Nella Coil Division dedicata si trovano diversi macchinari: il primo è nato nel 2014 ed è multifunzionale, con dieci lame di taglio automatiche, che permettono di effettuare contemporaneamente ben 11 cesure, con applicazione pelabile ambo i lati e possibilità di applicazione di panni e guaine.

Il secondo dispositivo è stato acquistato nel 2016 e ha le stesse caratteristiche del primo, per rispondere sempre più velocemente alla domanda crescente dei clienti. L’ultimo è arrivato nel 2017, ed oltre alle produzioni standard, consente la realizzazione di baby coil, fornibili sia in asse orizzontale che verticale.

Gli obiettivi

L’obiettivo d’internazionalizzazione aziendale è attuale e coinvolge anche la Coil Division, che già nel 2018 ha iniziato ad acquisire e fidelizzare clienti del Nord Europa ed intende consolidarli ed ampliare la sua penetrazione in questo mercato. Ma Sandrini Metalli punta a soddisfare anche i mercati di Germania, ed Est Europa in generale, con l’obiettivo di spostarsi successivamente verso gli altri continenti.

L’azienda si conferma in costante crescita, e nello specifico la Coil Division ha visto un aumento di volumi dell’11% circa nel 2018. L’andamento nei primi mesi dell’anno indica che anche il 2019 possa portare grandi soddisfazioni sia come penetrazione del mercato italiano sia per quanto riguarda l’acquisizione di nuovi clienti italiani ed esteri. L’azienda di Bergamo si è posta l’obiettivo di crescita del 15%, e sembra determinata a raggiungerlo, grazie alle relazioni commerciali derivate da una costante attenzione al cliente. Sul mercato si pongono come partner solidi e affidabili, recettivi e veloci. Come piace dire a loro: «Su di noi, puoi contare».