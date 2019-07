Raffica di nomine in Doosan Bobcat

Doosan Bobcat (azienda di macchine compatte della Repubblica Ceca), ha annunciato la nomina di nuovi presidenti e altri cambiamenti organizzativi nella struttura aziendale. Gustavo Otero è stato nominato presidente di Doosan Bobcat Europa, Medio Oriente e Africa (Emea). In precedenza, ricopriva la funzione di vicepresidente di Compact & Telehandlers, Doosan Bobcat Emea. Otero lavorerà presso la sede di Doosan Bobcat Emea a Dobris, Repubblica Ceca. Mike Ballweber è stato nominato presidente di Doosan Bobcat Nord America. In precedenza, Ballweber era vicepresidente senior di Commercial Business, Doosan Bobcat Nord America. Alvaro Pacini è stato nominato vicepresidente senior di Global Procurement, Doosan Bobcat. Precedentemente ricopriva l’incarico di presidente della regione Emea. Troy Kraft è stato nominato vicepresidente senior di Global Engineering, Doosan Bobcat. Youngmin Kwon è stato nominato vicepresidente senior di Global Strategy & Operational Excellence/Total Quality Management.

Tutti i dirigenti summenzionati faranno capo direttamente al CEO di Doosan Bobcat, Scott Park. “In quanto azienda globale, stiamo adottando misure per diventare ancora più collaborativi condividendo le migliori idee e innovazioni a livello mondiale”, ha affermato Park. “Ho enorme fiducia in ciascuno di questi leader che si apprestano ad assumere nuovi ruoli e non vedo l’ora di lavorare insieme a loro per garantire la nostra crescita costante sul mercato globale.”