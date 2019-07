Nuovo sito Mister Cappotto: tutte le verità sull’isolamento in EPS

È sicuramente vero che gli interventi sull’involucro edilizio sono prioritari per la messa in efficienza o la realizzazione di edifici ad alte performance energetiche, per garantire comfort e salubrità degli ambienti. Non secondario, inoltre, l’ottenimento di una buona riduzione dei consumi energetici e quindi dei costi, garantendo un’ottima durabilità delle soluzioni tecniche adottate.

Per creare una cultura condivisa e una conoscenza dei benefici degli interventi di riqualificazione energetica sul costruito o per le nuove opere, AIPE – Associazione Italiana Polistirene Espanso, con il contributo dell’Associazione Europea EUMEPS, ha messo a punto Mister Cappotto, il progetto che spiega tutto sull’isolamento termico in EPS.

Due “007” per sfatare i falsi miti sull’EPS

Con dati alla mano e buone prassi, “Mister Cappotto” e la scuola di EPS forniscono le giuste risposte ai falsi miti che circolano sul mercato e permettono di confrontarsi con esperti del settore grazie al nuovo sito www.mistercappotto.it con molti più contenuti, manuali da scaricare e tante news sulle verità del polistirene.

Nati con la miniserie “Mister Cappotto”, i cui video si possono vedere sul sito, i due agenti EPS 00B e 00G tornano per parlare ai condomini ed agli amministratori di condominio per sfatare falsi miti e leggende metropolitane nate sul polistirolo e promuovere l’EPS quale materiale isolante eccezionale per garantire un comfort abitativo ideale in tutte le stagioni.

Il progetto Mister Cappotto non si rivolge solo ad un pubblico di tecnici e specialisti ma anche di investitori, privati e amministratori di condominio, che vogliono migliorare le condizioni abitative e ottimizzare i costi di gestione grazie all’utilizzo dell’EPS.

Un pubblico ampio e diversificato, raggiungibile anche grazie ai canali social:

– pagina Facebook di AIPE: www.facebook.com/AssociazioneItalianaPolistireneEspanso

– profilo twitter di AIPE:

www.twitter.com/aipe_eps