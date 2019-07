Un alleato per lo smaltimento delle acque acide dei condizionatori

Sanicondens Clim è la pompa per acque di condensa di Sanitrit che risolve il problema dello smaltimento delle acque acide dei condizionatori.

Sanitrit è un marchio SFA Italia, azienda specializzata in soluzioni per il bagno con due divisioni: la divisione tecnica con le pompe e i trituratori della linea Sanitrit e quella estetica con il marchio Grandform.

Sanicondens Clim Mini

Pompa di scarico condensa per gli split dei condizionatori dalle piccole dimensioni che può essere integrato facilmente in un climatizzatore a muro. Capace di aspirare fino a 2 m, ha un lieve impatto acustico. Sanicondens Clim Mini è costituito da due elementi principali: il blocco sensore e il blocco pompa. La condensa penetra nel blocco di rilevamento, quando il livello al suo interno è sufficientemente elevato, la pompa scatta e aspira la condensa per poi scaricarla.

Sanicondens Clim Deco

Pompa di scarico condensa per gli split dei condizionatori. Il design elegante e le linee pulite lo rendono adatto ad ogni ambiente in cui viene inserito. L’impatto acustico è molto lieve.

Sanicondens Clim Pack

Kit pronto all’uso che comprende la pompa Sanicondens Clim Mini, una canalina, la placca di fissaggio al muro e gli accessori di fissaggio.