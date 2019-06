Occhialeria, Benini agente nel Triveneto per BBGR

Davide Benini entra in BBGR Italia, azienda che produce lenti ottiche, come agente lenti e strumenti. È il terzo ingresso quest’anno, dopo quello di Luca Bassani come marketing manager con responsabilità legate alle strategie e alle politiche di marketing aziendali e di Maurizio Bonfante, come Business Development manager. Benini ha una pluriennale esperienza nel settore. Operativo dal 1985 nella divisione Strumenti di Galileo Industrie Ottiche, a Marghera (Venezia) con presidio sul Triveneto, nel 1993 prosegue la sua carriera di venditore tecnico presso la filiale italiana di Briot Weco Visionix e dal 2013 è in forze alla divisione Strumenti di Essilor. Ora approda in BBGR Italia, forte della grande expertise maturata in oltre 35 anni di carriera. Avrà la responsabilità di sviluppare commercialmente entrambi i brand, Galileo e Nikon, nelle Province venete di Padova, Vicenza, Venezia, Rovigo, Treviso e sull’intero territorio del Friuli Venezia Giulia.

“Un percorso di crescita professionale molto importante, in cui ho ricoperto incarichi in diverse divisioni aziendali, mi ha portato alla decisione di ampliare ancora la mia professionalità, andando a occuparmi non più solo di strumentazione ma anche di lenti. Una svolta che ricercavo ormai da tempo” ha affermato Benini.