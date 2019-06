Al Cersaie nasce Archincont(r)act, un ponte tra progettisti e azienda

Cersaie crea una nuova area tematica: Archincont(r)act. È nuovo spazio espositivo che si affianca agli altri esistenti che già caratterizzano Cersaie, il Salone Internazionale della ceramica per l’architettura e l’arredobagno. L’obiettivo è focalizzarsi sull’evoluzione del prodotto ceramico e dell’arredobagno, unito alla crescente importanza dell’edilizia non residenziale declinata nelle sue diverse forme.

Il nome del nuovo spazio nasce da un gioco di parole, che mette al centro achitettura e contract. Lo scopo, infatti, è mettere in contatto l’architettura ed il mondo del contract, italiano ed internazionale, affinché Cersaie possa diventare uno dei luoghi privilegiati di questa relazione, sviluppando una progettualità alta che possa trovare tra gli espositori di Cersaie i fornitori di quei materiali e quelle soluzioni utili per questi progetti architettonici. In riferimento finale all’act vuole sottolineare, ancora una volta, la tensione al fare tipico di Cersaie.

Un nuovo pittogramma identifica Archincon(r)act, il cui allestimento sarà nella Mall del Padiglione 29, che si estenderà su una superficie di 700 metri costruita mediante due ali espositive che confluiscono al centro in uno spazio conferenze e champagneria.

Gli studi di progettazione che partecipano a questa prima edizione di Archincont(r)act sono

Arclinea Sassuolo

Caberlon Caroppi Italian Touch Architets Milano

Genius Loci Architettura Milano

Iosa Ghini Associati Bologna

Joy – Design Amburgo Germania

Mario Cucinella Architects Bologna

Noa Network of Architetcure Bolzano

Studio Bizzarro Galimberti Ravenna

Studio Marco Piva Milano

The Hickson Design Partnership Londra Gran Bretagna