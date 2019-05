Continuo, il nuovo rivestimento San Marco per pareti e pavimenti

Si chiama Continuo ed è il nuovo sistema di rivestimento a effetto cemento per pareti e pavimenti dal forte tratto distintivo. Ideato nei laboratori di ricerca di San Marco, player di primo piano nella produzione e commercializzazione di pitture e vernici per l’edilizia professionale in Italia, Continuo personalizza con stile e creatività gli spazi interni in soli 3 mm di spessore.

Tutte le soluzioni proposte dal sistema di rivestimento Continuo consentono di rinnovare rapidamente e con personalità qualsiasi superficie, anche rovinata o semplicemente fuori moda, senza dover affrontare costi di manodopera elevati e garantendo una manutenzione minima a lungo termine.

Rivestimento senza fughe in 47 colori

Continuo di San Marco è un sistema multistrato combinato a base di prodotti di natura minerale e organica, con effetto finale paragonabile al cemento levigato o alla pietra liscia.

Ideale per decorare ogni tipo di ambiente, come rivestimento per cucina o per il bagno, dal living ai locali commerciali, può essere utilizzato per personalizzare anche qualsiasi complemento, arredo e manufatto. 47 i colori proposti in sei collezioni di tinte, cinque varianti bicolore tono su tono e quattro finiture estetiche – Glossy, Satin, Matt o extra Matt.

Altamente personalizzabile grazie alle infinite combinazioni, il sistema di rivestimento Continuo consente di realizzare nuove superfici dall’estetica minimalista e può essere utilizzato su qualsiasi supporto, anche preesistente o con riscaldamento radiante, senza demolire o rimuovere i vecchi materiali.

Sottile e leggero, Continuo realizza in soli 3 mm di spessore e 3 kg/m2 un rivestimento senza fughe né interruzioni, resistente agli urti, all’abrasione e alla compressione. Le superfici garantiscono un alto standard di igiene e pulizia, ideale sia nelle abitazioni private che nei locali commerciali.

Un sistema di rivestimento per ogni ambiente

A seconda dell’ambiente che si vuole rinnovare e delle combinazioni dei prodotti si creano sei sistemi:

– CONTINUO LIVING per gli ambienti residenziali;

– CONTINUO ACTIVITY ideale per gli spazi dove è necessaria una buona resistenza all’acqua, all’usura e a macchie da alimenti e bevande e il sistema;

– CONTINUO STUDIO consigliato dove è richiesta una media resistenza al traffico pedonale oppure studi e uffici;

– CONTINUO LOUNGE specifico per i locali commerciali, anche con media intensità di traffico e parzialmente esposte agli agenti atmosferici;

– CONTINUO PATIO destinato agli ambienti parzialmente esposti agli agenti atmosferici come terrazzi e loggiati;

– CONTINUO FURNITURE alla decorazione di arredi, complementi e manufatti.

Resa estetica e durabilità

Il sistema di rivestimento Continuo di San Marco si compone di vari prodotti fondamentali per l’ottenimento di un risultato estetico di pregio. Le prestazioni e le specifiche resistenze del sistema sono modulari e destinate a rispondere a differenti stili e tendenze.

Tra i prodotti indispensabili per un risultato durevole nel tempo e dall’elevata resa estetica, Continuo Deco è lo stucco decorativo in pasta spatolabile che, applicato sulla base, crea superfici con una buona durezza superficiale, non solo per la decorazione di pareti verticali ma anche per quelle orizzontali calpestabili in ambiti residenziali privati e commerciali a media intensità di traffico pedonale. La miscelazione delle due componenti del prodotto permette di aggiungere effetti alle superfici ed è colorabile nella vasta gamma di tinte del Sistema Tintometrico Marcromie.

I due primer epossidici bicomponenti idrodiluibili trasparenti Continuo Link e Continuo Link Art, ad elevato potere penetrante e consolidante, sono studiati per esaltare il colore delle pareti decorate con Continuo Deco. Il primo prodotto permette di ottenere finiture decorative dall’aspetto minimale e monolitico, ricreando un effetto piatto con poche ombreggiature e sfumature nei toni colore. Continuo Link Art, invece, crea un effetto nitido e ben definito mantenendo i toni colore soffici e sfumati.

Protezione finale

Infine, per la protezione e personalizzazione finale delle superfici, Continuo Top e Continuo Top Art sono le due finiture trasparenti bicomponenti acriluretaniche non ingiallenti di natura alifatica del sistema. La prima vernice è disponibile nelle finiture Satin, Glossy e Matt ed è caratterizzata dall’elevata resistenza all’acqua, all’abrasione e al graffio. La finitura Continuo Top Art, ad effetto Satin o extra Matt, invece, è ideale per l’applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo, e garantisce elevata resistenza chimica ai liquidi freddi e caldi e a molte sostanze utilizzate in ambito residenziale e nella ristorazione.