Rifacimento tetto con Isotec di Brianza Plastica per la Ulss 7 di Thiene

A Thiene (Vicenza) l’edificio che ospita la Ulss 7 è stato ristrutturato a partire dal rifacimento del tetto. Grazie al sistema Isotec di Brianza Plastica, che permette di realizzare in un’unica soluzione una copertura isolata, ventilata e portante.

Il progetto

A Thiene, nell’Alto Vicentino, l’ala est dell’ex ospedale è stata ristrutturata per ospitare il nuovo centro sanitario polifunzionale e gli uffici dell’Ulss 7 Pedemontana. In virtù della riconversione funzionale e del nuovo utilizzo della struttura, il contenimento energetico e il miglioramento del comfort interno sono diventati delle priorità assolute, tanto da rendere indispensabile il rifacimento della copertura, completamente priva di isolamento termico.

L’edificio presentava una struttura in laterocemento rivestita con tegole, fissate direttamente mediante malta. Il naturale invecchiamento, probabilmente accelerato dalla mancanza di ventilazione, ha portato al deterioramento e alla rottura di molte tegole, causando pericolose infiltrazioni d’acqua.

Per risolvere in modo efficace il problema è stato scelto il sistema termoisolante Isotec di Brianza Plastica, un sistema completo per coperture ventilate costituito da pannelli in poliuretano espanso rigido rivestiti da una lamina di alluminio che li rende impermeabili, con un correntino metallico asolato, integrato nei pannelli stessi in fase produttiva, che svolge la doppia funzione di supporto per le tegole e di creazione di una camera di ventilazione sottotegola.

Grazie all’ottima lavorabilità, alla conformazione e alla leggerezza dei pannelli Isotec, la posa è risultata semplice e veloce (per il ripristino dei quasi 500 metri quadrati di copertura sono state necessarie solo due settimane).

Le fasi d’intervento

L’intervento ha preso avvio dalla rimozione delle tegole, seguita dalla realizzazione di un’intelaiatura di listelli in legno, prevista dal progettista per facilitare il fissaggio meccanico in corrispondenza delle fughe tra i tavelloni in cotto. Sull’intelaiatura sono stati fissati i pannelli Isotec, scelti nel passo 34,50 centimetri, in funzione della dimensione delle tegole.

Successivamente, sulla sottostruttura aerata creata dal sistema Isotec, in un unico passaggio di posa, sono state adagiate le nuove tegole, che usufruiscono dei vantaggi della ventilazione naturale, che le mantiene asciutte, evitando i negativi effetti dei cicli di gelo-disgelo, con esposizione a minori sbalzi termici e conseguente maggiore durata nel tempo.

Il colmo ventilato, per permettere il corretto sbocco all’effetto camino della ventilazione naturale, è stato realizzato impiegando gli appositi accessori previsti dal sistema di Brianza Plastica. In prossimità della linea di colmo il faldale è stato completato con l’aggiunta di un correntino Isotec sfuso per l’appoggio dell’ultima fila di tegole e con il sottocolmo in zinco piombato, sorretto da apposite staffe ad altezza regolabile.

I pannelli di chiusura sono stati raccordati con schiuma poliuretanica e sigillati con guaina in alluminio butilico. In virtù dell’elevato potere isolante del poliuretano, è stato possibile contenere lo spessore dei pannelli coibenti a soli 100 millimetri, in grado di offrire ottime prestazioni di isolamento termico.

La trasmittanza termica del pacchetto esistente era stimata in 2,00 W/m2K, un valore inadeguato per le attuali prescrizioni di legge, mentre a completamento dell’opera stato raggiunto il valore di trasmittanza di 0,16 W/m2K, ben al di sotto del parametro di 0,25 W/m2K indicato dai requisiti energetici vigenti.

Scheda tecnica

Tipologia: Ristrutturazione edificio pubblico

Ubicazione: Thiene (Vicenza)

Progetto: Ufficio Tecnico ULSS 7 – Ing. Fattori, Arch. Valmorbida

Isolamento coperture: Sistema Isotec di Brianza Plastica – Spessore 100 mm

Superficie di copertura isolata: 480 mq

Impresa realizzatrice: Zanin Giuliano di Thiene

Rivestimento copertura: tegole in cotto