Perché il trasloco è uno stress

Il 49% delle persone che soffrono di stress causato da un trasloco, hanno come principale timore quello di non riuscire a trovare la casa giusta. Lo sostiene lo studio condotto dalla società inglese, guarda caso di traslochi, AnyVan, su un campione di 2 mila persone adulte del Regno Unito), che ha analizzato varie cause che generano l’inevitabile angoscia del cambiamento. È normale che i cambiamenti generino paure e che ci sia incertezza nel trasferirsi in un nuovo posto. Secondo gli psicologi, all’interno delle principali cause di stress nell’età adulta, il trasferirsi occupa il terzo posto. Solo la perdita di una persona cara e il licenziamento da un lavoro, provocano più stress negativo.

Il 26% delle persone intervistate ha sostenuto che la loro più grande preoccupazione è quella di disfare i bagagli. Per gli acquirenti di case, il periodo di tempo tra l’offerta e il completamento della proprietà è un’altra preoccupazione importante. Quasi un quarto (23%) di coloro che cercano di ottenere una casa, temono di non completare l’acquisto con successo.

Per ridurre lo stress del trasloco secondo gli Anyvan è bene occuparsi di tutte le operazioni che possono essere fatte prima di traslocare, come il passaggio della linea internet, pensare in anticipo quali mobili e quali oggetti andranno in ogni stanza. Tutto questo è utile per sentirsi più padroni della situazione. E ovviamente rivolgersi a una società di tralochi.