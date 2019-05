Nuovo impianto produttivo per Vario Haus

Vario Haus, azienda leader nel settore delle case e degli edifici prefabbricati in legno, ha inaugurato il nuovo impianto produttivo, frutto di un investimento di 3,8 milioni di euro, che ospita il massimo della tecnologia disponibile per il controllo assoluto della qualità nella realizzazione di edifici prefabbricati in legno. L’investimento posiziona Vario Haus in testa alle aziende dotate dei dieci impianti più evoluti in Europa. Le aziende europee che aderiscono all’Associazione di Produttori di Edifici Prefabbricati in Legno (EFV Europäischer Fertigbauverband), in virtù delle evolute tecnologie applicate, sono cento, per un totale di 20.000 case prodotte ogni anno. Di queste aziende, solo 10 in Europa possono vantare un impianto simile a quello appena inaugurato da Vario Haus. Con questo investimento, Vario Haus aumenta ulteriormente l’efficienza dei processi, la qualità assoluta dei prefabbricati e la capacità produttiva pari ora a circa 250 unità abitative all’anno per turno.