Mapei con gli alpini per l’Adunata a Milano

Milano per tre giorni (10-12 maggio) diventa la grande casa degli alpini. È prevista nel capoluogo lombardo l’annuale adunata che vede l’arrivo da tutta Italia di migliaia di ex alpini, discorsi, celebrazioni e sfilate. La manifestazione, che fa parte della storia italiana, non solo quella militare, vede tra gli sponsor anche Mapei, Partner Ufficiale della 92esima Adunata Nazionale degli Alpini. «Con gli Alpini», sottolinea l’azienda, «Mapei condivide gli stessi valori sportivi che da sempre sono nel dna dell’azienda: impegno continuo, lavoro costante di squadra, grinta per affrontare nuove sfide».