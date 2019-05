Italcementi a chilometro zero per lo stadio dell’Atalanta

Nasce da centro innovazione di Italcementi il calcestruzzo per il nuovo stadio di Bergamo. Italcementi, Calcestruzzi e Atalanta hanno firmato un accordo che prevede la fornitura di tutto il cemento e il calcestruzzo necessario durante i tre anni di lavoro. L’accordo è stato sottoscritto da Roberto Callieri, amministratore delegato di Italcementi, e Luca Percassi, amministratore delegato della squadra orbica. Il prodotto sarà fornito da Calcestruzzi, la società del gruppo Italcementi che opera nel mercato del calcestruzzo preconfezionato. L’approccio scelto si basa su quattro principi: innovazione, sostenibilità, qualità e Km Zero. Tutta la filiera delle materie prime che compongono il calcestruzzo, il cemento e gli aggregati, proviene dal territorio bergamasco. Grazie alle attività di ricerca sarà possibile inserire nel mix del calcestruzzo, in particolare in quello per il parcheggio in Curva Sud, anche l’Ecograin, sottoprodotto registrato e totalmente riciclato, proveniente dal ciclo di produzione della Tenaris di Dalmine (Bergamo) in sostituzione degli aggregati naturali, contribuendo da una parte alla sostenibilità del prodotto e dall’altra parte ad aumentare la resistenza e la durabilità della strutture. Inoltre, per la realizzazione dello stadio, Calcestruzzi potrà fornire prodotti green della nuova gamma Eco Build, in grado di ridurre del 10% l’impatto ambientale della CO2 e di valorizzare del 300% materiali provenienti da altri cicli produttivi, dando attuazioni ai principi dell’economia circolare.

Due gli aspetti tecnici. Oltre ai prodotti tradizionali sarà fornito per le opere interrate un calcestruzzo compatto e impermeabile con una particolare capacità di resistenza nel tempo. Per la parte del parcheggio previsto nell’area della Curva Sud (i lavori sono previsti il prossimo anno) sarà studiato con i progettisti una particolare pavimentazione architettonica colorata che coniuga un’elevata resistenza a una rapidità nella messa in opera, tenuto conto dei tempi ristretti imposti dal calendario campionato di Serie A. E proprio sul tema della rapidità dei lavori Italcementi ha cominciato nel 2010 ha studiare questi materiali con un pool dedicato di ricercatori e più di 3 mila ore di ricerca nei laboratori della sede di Bergamo, per lo sviluppo di soluzioni a base di cementi speciali che permettono di ottenere in breve tempo, 4,12 o 36 ore, prestazioni non raggiungibili con i calcestruzzi tradizionali.

Complessivamente saranno resi disponibili per il rifacimento dello stadio circa 6 mila tonnellate di cemento e 18 mila metri cubi di calcestruzzo. Il mix design del calcestruzzo che verrà utilizzato, è stato messo a punto nei laboratori di i.lab, il centro innovazione di prodotto di Italcementi al Km Rosso.