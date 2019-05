Colore in casa: giallo al Nord, blu al Sud

Il 79% delle donne intervistate dà molta importanza ai colori utilizzati in casa. Questo accade perché associano il colore all’emotività (22%), alla creatività (19%) e all’energia (17%), ossia a una sfera estremamente intima, feconda e vitale della propria persona, una sfera che trova libera espressione nel luogo più personale che ci sia, la propria casa.

Insomma, il colore ha un ruolo essenziale nella vita di ciascuno: ed è confermato dalla ricerca Gli stili emotivi dell’abitare di Sigma Coatings, brand di Ppg Univer, che rappresenta una delle realtà italiane più all’avanguardia nell’ambito delle pitture per edilizia. A partire da questa ricerca Sigma Coatings ha approfondito il rapporto che esiste tra le donne, il colore e le loro case; un legame estremamente ricco, profondo e personale.

Gran parte delle donne intervistate, infatti, si trovano estremamente d’accordo nell’affermare quanto sia fondamentale la presenza dei propri colori preferiti in casa, di elementi cioè, che sappiano trasmettere un senso di sicurezza e familiarità all’interno della propria dimora.

Al Nord le donne prediligono il giallo (26%), colore che associano all’allegria (23%), al calore (23%) e alla solarità (13%); seguono, per dare calore, altre tonalità calde, come l’arancione (25%) e il rosso (20%), rispettivamente sinonimo di allegria (19%) ed energia (22%). Sfumature che le italiane preferiscono utilizzare nelle zone della casa dedicate alla condivisione, come la cucina e il living.

Anche tra le donne del Centro Italia il giallo riscuote molto successo (8%), ma è in queste zone che comincia a farsi largo la più fresca e riposante tonalità del verde (11%), un colore che viene associato alla sfera della serenità (28%) e della tranquillità (24%), e che investe le pareti di casa delle zone dedicate al relax, come le camere da letto e il soggiorno.

Il cuore delle donne del Sud, invece, si divide in due. Da un lato, non può non essere rapito dalle sfumature di blu e azzurro (14%), chiaro richiamo al mare con cui sono cresciute; dall’altro, risalta la preferenza per il rosso (12%), colore di passione (19%). Ma mentre i primi due sono tinte che hanno la dote di portare serenità (32%) e tranquillità (39%), ideali per conciliare il riposo nelle camere da letto, il rosso è quel colore capace di generare allegria in una buona fetta delle intervistate (11%), che lo impiegano principalmente nei soggiorni.