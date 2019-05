Rousseau direttore vendite di Hyundai Construction Equipment Europe

Nicolas Rousseau è il nuovo direttore vendite senior della Divisione Construction Equipment nel mercato europeo di Hyundai Construction Equipment Europe. Rousseau ha più di 20 anni di esperienza alle spalle nelle vendite B2B di macchine movimento terra. Il nuovo direttore si è unito al team i primi di aprile e porterà all’azienda le sue conoscenze nel campo dei prodotti Oem e delle reti di concessionari.

Il manager svilupperà e implementerà strategie commerciali facendo crescere, al contempo, la quota di mercato in modo proficuo. Individuerà le diverse opportunità per crescere più rapidamente e per aumentare la redditività in linea con gli obiettivi commerciali di Hcee in Europa. Nicolas Rousseau, di lingua francese e italiana, parla fluentemente inglese e olandese e svolge la propria attività presso la nostra nuova sede europea a Tessenderlo, in Belgio.