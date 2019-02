A Milano aperto lo Spazio Cielo dedicato alla ceramica

Si chiama Spazio Cielo: è uno lo showroom nel cuore del quartiere di Brera,a Milano, di Ceramica Cielo. Le nuove vetrine sono state aperte nell’esclusivo spazio espositivo di via Pontaccio, nel pieno centro del design district milanese. Nei locali è possibile ora apprezzare in oltre 150 metri quadri la vasta gamma di prodotti iconici del brand, unici per design, bellezza e qualità. Il layout del nuovo spazio, contraddistinto da toni neutri e micro ambientazioni, che esprimono la stretta relazione tra interior design e arte dell’abitare, cifra stilistica dell’azienda, porta la firma dei due art director, Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano, ed esalta l’espressività cromatica della ceramica, l’armonia delle forme e lo stile cosmopolita del brand.