Gennaio è il mese dell’edilizia sostenibile. Se non ci credete, andate a Bolzano, dove tutti gli anni si celebra quello che è diventato un rito irrinunciabile per chi si occupa di materiali e sistemi di costruzione: Klimahouse. Il nuovo numero di YouTrade c’è andato in anteprima e presenta un ampio servizio con le novità della fiera, e anche di materiali e soluzioni che segneranno la strada dell’edilizia green nei prossimi mesi e oltre. A proposito, sempre sul nuovo numero della rivista di Virginia Gambino Editore si trovano due approfondimenti speciali ad altrettanti argomenti che in qualche modo sono collegati: la necessità di pensare all’isolamento di un edificio come un’opera che coinvolga diversi aspetti (come la coibentazione dalla temperatura e dal suono) e la guerra all’umidità di risalita, che si può sconfiggere solo attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Con un focus speciale su una delle soluzioni più gettonate nel mondo dell’isolamento, quella di Neopor, che riesce a coniugare la praticità del materiale con la sostenibilità.

La rivista leader nel mondo della distribuzione edile, però, si occupa questo mese anche di molto altro, a cominciare dall’attualità. Per esempio, di un argomento scottante per la maggior parte delle imprese: la fatturazione elettronica. Ma anche di un percorso che sembra obbligato per il mondo della distribuzione: la multicanalità, cioè la necessità di spalmare la propria attività di rivendita anche attraverso le «vetrine» messe a disposizione dalla rivoluzione hi-tech, a partire dall’e-commerce.

Da segnalare anche un’inchiesta su una necessità impellente non solo dell’edilizia, ma dell’intera società: la riqualificazione dei 42 mila complessi scolastici nei quali, periodicamente, si verificano incidenti per la mancanza di manutenzione. Non bisogna dimenticarsene e YouTrade lo sottolinea. Insomma, è un numero stimolante, quello che ci vuole per iniziare un nuovo anno: non perdetelo.