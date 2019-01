Il 2019 sarà migliore o peggiore per gli operatori del mondo della lattoneria? A questa domanda prova a rispondere il nuovo numero di Lattoneria, la rivista edita da Virginia Gambino Editore per l’associazione di categoria Pile. Le previsioni si basano sugli ultimi numeri e analisi disponibili. Il risultato? Possiamo anticipare che è a due facce. Ma il magazine dedicato alla filiera che ruota attorno alla lavorazione dei metalli presenta anche altri interessanti articoli. A cominciare dalla storia, le strategie e le curiosità che riguardano una delle grandi aziende del settore: Alpemac. Lattoneria, infatti, pubblica un approfondito articolo sull’attività dell’azienda, che si propone anche come consulente oltre che produttore.

Sempre sul nuovo numero della rivista, non potevano mancare le anticipazioni sulle iniziative di Pile. Ne parla il presidente, Fabio Montagnoli, che svela le prossime mosse dell’associazione, a partire dal cammino per arrivare al riconoscimento ufficiale della professione del lattoniere, garantito dalla prassi di riferimento per chi vuole svolgere questa attività. Una scuola che insegna a lavorare come si deve, tanto per cominciare. Ma anche, per chi opera sul mercato, la possibilità di varcare il confine italiano grazie a Caseitaly, l’iniziativa che permette di partecipare alle fiere internazionali con un investimento più che modesto.

Sempre sul numero di Lattoneria, inoltre, si trovano articoli che portano in primo piano le aziende top del settore, come Prefa e Zintek. Infine, non manca un approfondimento su quelle che il principale trend nel mondo dell’edilizia, che coinvolge tutta la filiera, lattoneria compresa: la progettazione digitale, che comporta un diverso modo di produrre e distribuire. Insomma, un numero denso, con gli argomenti giusti per iniziare un nuovo anno.