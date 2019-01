Quest’anno il binomio Internorm-Klimahouse come sinonimo di tecnologia avanzata nel risparmio energetico e nel comfort abitativo è ancora più visibile grazie al doppio stand dell’azienda che, oltre ai suoi prodotti, presenta un’esperienza unica per i visitatori grazie alla realtà aumentata.

Indossando gli appositi occhiali, i visitatori possono sperimentare l’ingresso virtuale in una casa in cui sono stati installati finestre e portoncini Internorm. Un progetto unico nel settore, che l’azienda porta anche in Italia, che consente di vedere da vicino come si presentano e azionano i serramenti.

Il viaggio virtuale parte da un giardino che prepara la strada verso il portoncino Internorm, che si apre con un semplice, svelando un interno moderno e lineare. Un corridoio conduce verso un grande ambiente, reso perfettamente trasparente da un alzante scorrevole come i modelli HS330 o KS430. La casa è visitabile seguendo vari percorsi: c’è anche una scala per salire al piano superiore.

È possibile provare l’esperienza virtuale Internorm nel doppio stand allestito a Klimahouse 2019 (D26/14 e D26/46), riconoscibile dalle pareti bianche e l’immagine di un robot su una parete interna.